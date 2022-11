Dove vedere l’ultimo concerto di Elton John negli Stati Uniti

A quei tempi, il famoso pianista e compositore, Elton John sta facendo un tour d’addio completo di Farewell Yellow Brick Road, che è già nell’ultima tappa del Nord America con spettacoli in Canada e negli Stati Uniti. Terreno sempre fertile per gli inglesi, e per questo trasmetterà per nome i suoi ultimi spettacoli sul suolo statunitense Elton John Live: Arrivederci dal Dodger Stadium.

Lo spettacolo si svolgerà domenica 20 novembre al Dodger Stadium di Los Angeles. Lo stesso spettacolo in cui ha realizzato un successo leggendario nel 1975 ha cementato il suo successo mondiale. Il concerto sarà caratterizzato anche da artisti ospiti non annunciati che renderanno omaggio alla leggendaria star sul palco.

(Foto AP/Derick Hingle, File)

– Ha detto Elton John in una dichiarazione. Sono entusiasta di celebrare questa notte speciale con il mondo intero. Spero che tutti possano provare il potere e la gioia di esibirsi su un palco come il Dodger Stadium. Come ho fatto quasi 50 anni fa”.

Il concerto inizierà con un conto alla rovescia per Elton Live dal Dodger Stadium, a partire dalle 23:30. Tutti i materiali di presentazione serviranno da introduzione al documentario della piattaforma, Addio Yellow Brick Road: l’ultimo spettacolo di Elton John e gli anni che hanno reso la sua leggendaI registi RJ Cutler e David Furnish.

Fotografia: Jonathan Bachman/Reuters

Il documentario è un film ufficiale su Elton John e rivelerà filmati inediti di prove e concerti degli ultimi 50 anni, insieme a filmati d’archivio personali e interviste esclusive. Questa foto finale di Elton John mostrerà anche i suoi ultimi mesi di tour e ripercorre gli straordinari primi cinque anni della sua carriera, dal 1970 al 1975, quando pubblicò 10 album iconici, sette dei quali erano il numero uno delle classifiche. Billboard classifiche, è diventato un fenomeno globale. Il documentario sarà proiettato ai festival internazionali prima di diventare disponibile su Disney+.