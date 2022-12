Dove vedere Manchester United vs. Nottingham Forest Premier League 2022-2023: DAZN, PROVA GRATUITA, REGISTRAZIONE, PREZZO E COME GUARDARE SU TUTTI I DISPOSITIVI

I Red Devils riprendono il cammino nella competizione interna dopo la sosta dei Mondiali e affrontano il Nottingham Forest.

Il Manchester United è riapparso nella competizione ufficiale dopo la pausa della Coppa del Mondo in Qatar del 2022 e ha accolto il Nottingham Forest all’Old Trafford. La cerimonia si chiuderà il 27 dicembre alle ore 21:00.

Segui qui in diretta online Manchester United vs. Coppa EFL Carabao

con poche gocce aAnche a causa della Coppa del Mondo e della famigerata assenza di Cristiano Ronaldo, lo United è tornato a lottare per i posti in Champions League e a continuare le buone vibrazioni dell’ultimo tratto della stagione pre-Mondiale.

Da parte loro, affronteranno il Nottingham Forest, che ha appena vinto le ultime due partite contro Blackburn Rovers e Valencia. I Red Devils cercheranno di grattare qualcosa dalla loro visita in uno dei campi più complessi della Premier League, visto che non sono turbati dal peso fisico della Coppa del Mondo.

Puoi abbonarti a DAZN a partire da 18,99€ al mese per guardare LaLiga 2022-2023 qui

Ora, giorno e data in cui e dove il Manchester United gioca. Nottingham Forest della Premier League inglese 2022-2023



Dove vedere in Spagna Manchester United contro Nottingham Forest della Premier League inglese 2022-2023 : canale TV e trasmissione in diretta

Come guardare DAZN in Spagna: come registrarsi, quanto costa e come guardare su tutti i dispositivi

Dazen È una piattaforma di streaming sportivo in diretta e può essere goduta in Spagna dal 27 febbraio 2019.

DAZN è entrato in scena nell’agosto 2016, debuttando in paesi come Giappone, Germania, Austria e Svizzera. Il suo successo iniziale in Europa e in Asia è continuato con uscite altrettanto riuscite in Canada (2017), Italia (2018) e Stati Uniti (2018).

“Ci stiamo espandendo a un ritmo incredibile grazie al nostro approccio unico. Diamo ai fan ciò che vogliono: un accesso flessibile e conveniente allo sport che amano. Siamo lieti di collaborare con queste aziende per lanciare un altro grande mercato europeo e non vediamo l’ora di svelare altro “, ha affermato Simon Denyer, CEO di Dazen Group. categoria sportiva di punta prima che andassimo in vendita nel 2019.

“I tifosi in Spagna sono conosciuti in tutto il mondo per la loro passione per il calcio. Siamo molto grati di lavorare con DAZN nelle prossime tre stagioni per offrire la migliore copertura della Premier League ai tifosi di tutto il paese”. Amministratore delegato della Premier League.

Come e cosa puoi vedere?

DAZN funziona su vari dispositivi, come smart TV, console di gioco, smartphone, tablet e computer. Guarda i dettagli su come scaricare il servizio e su quali dispositivi è attivo.

Cosa puoi vedere su DAZN?:

– Tutte le partite della Premier League in diretta sulla stessa piattaforma che può essere vista Su tutti i supporti e dispositivi

– Tutte le partite di Premier League rinviate, uno strumento finora sconosciuto in Spagna

– Sintesi e punti salienti di ogni partita quando e come vuoi

– Tutti i contenuti esclusivi della Premier League inglese per conoscere da vicino la tua squadra e i tuoi giocatori preferiti

quanto?

Il prezzo del servizio è di 12,99 euro al mese al prezzo base, che include la Premier League inglese.

Per ulteriori informazioni è possibile accedere Il sito ufficiale di DAZN in Spagna E puoi farlo anche tu Iscriviti al profilo Youtube di DAZN Spagna.

Guarda l’intera Premier League inglese in esclusiva su DAZN. Iscriviti ora, goditi un mese di prova gratuito!