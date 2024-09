Dovremmo videochiamare Lily? Duolingo ora ti permette di praticare la lingua utilizzando l’intelligenza artificiale (e vivere “avventure” con i suoi giochi pieni di giochi)

“Grazie alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale come le videochiamate e le avventure, creiamo modi nuovi e travolgenti per praticare le lingue e creare fiducia. Afferma:” Queste innovazioni sono solo l’inizio di come trarre vantaggio dalla tecnologia per fornire una migliore esperienza servizio alla nostra comunità di utenti “. Louis von Ahncofondatore e amministratore delegato di Dollingo.

Conversazioni supportate dall’intelligenza artificiale: ora puoi effettuare videochiamate con Lily

Il nuovo lavoro per Dolingo, Le videochiamate rappresentano un passo avanti nella pratica della lingua per chi impara. Ciò fornisce uno strumento di intelligenza artificiale per gli abbonati Duolingo Superiore Partecipa a conversazioni spontanee e realistiche con gigliouno dei personaggi più popolari in Dollingo.

La tecnologia utilizzata nella Video Call è progettata per stimolare dialoghi naturali e fornire uno spazio formativo personale e interattivo. Anche coloro che hanno appena iniziato ad imparare la lingua potranno parlare in un ambiente privo di stress, poiché la Videochiamata è progettata per adattarsi al loro livello. Fornendo agli utenti tempo reale, Video Call sviluppa la fiducia di cui l’utente ha bisogno per comunicare in modo efficace in situazioni di vita reale. La videochiamata è disponibile per gli abbonati Duolingo Superiore Chi impara inglese, spagnolo e francese su iOS.

In Argentina, questo nuovo lavoro è ora disponibile per coloro che imparano l’inglese.

Avventure: esplora e impara nel mondo di Duolingo

Duolingo Come ha rivelato nella sua conferenza “Mufaran”Un’interessante esperienza di esplorazione che travolge gli utenti in un mondo Dollingo. Per la prima volta, gli utenti possono esplorare storie e situazioni dinamiche e interagire con personaggi amati, come Oscar E giglionel vasto universo Dollingo. Le avventure consentono agli utenti di applicare le proprie competenze linguistiche in scenari realistici, dal completamento dell’esame del passaporto alla richiesta di un caffè, combinando divertimento e apprendimento lavorativo. Avventura Sarà disponibile sui dispositivi Androide E iOS.

Espansione musicale: canzoni popolari, collegamento al pianoforte integrato e un’intervista di alto livello

Per espandere le tue capacità del ciclo musicale, Duolingo ha annunciato la sua partnership con DocumentazioneAzienda pioniera nella produzione di macchine mobili, per creare un pianoforte elettrico mobile pensato per il corso di musica Dollingo. Questa partnership consente a coloro che imparano da essa Duolingo Allenati su lezioni di musica sul pianoforte elettrico a tre ottave. Il pianoforte può essere richiesto in anticipo duolingo.com Per $ 249 USD.