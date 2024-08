“Dracarys”, un dolce ispirato alle uova di drago del Trono di Spade da provare in un palazzo di Barcellona

Il dessert, creato da Wild Food, è un uovo di drago realizzato con ingredienti 100% vegetali (Wild Food)

I draghi che ci hanno invaso per otto lunghe e viziate stagioni tornano nella mischia con la Stagione 2 Casa del Dragola continuazione di ciò, Nel bene e nel male, non ha lasciato nessuno indifferente.. La febbre per i personaggi del mondo fantastico di George R.R. Martin sembra infinita, così come il fascino per gli adorabili animali protagonisti delle sue epiche battaglie: Draghi. Con una sola parola nella lingua Valeriana, ‘Drakary‘Daenerys Targaryen, la “Madre dei Draghi”, fa sì che i suoi tre draghi, Rhaegal, Viserion e Drogon, sputino fuoco dalle loro narici, bruciando chiunque si trovi sulla loro strada verso il trono.

Come sanno tutti quelli che l’hanno visto Game of ThronesI draghi nascono da uova dal valore inestimabile che vengono custodite e trasportate come se fossero dei veri tesori. Ora, queste preziose uova di drago Puoi provarlo a BarcellonaNel ristorante Cibo selvaticoE il ristorante vegetariano Senza glutine Inaugurato da Rocío Maldonado al piano terra della Casa de les Punxes. La giovane donna, grande fan della serie HBO, voleva realizzare un dessert ispirato a questo universo immaginario, quindi ha realizzato un uovo di cioccolato che ha suscitato grande scalpore tra i fan della serie. Game of Thrones E la sua introduzione.

Nel menu del ristorante di Barcellona puoi trovare ‘Uova di Drakary, un dessert inventato da Rocio Maldonado che rende omaggio all’epopea fantasy di George R.R. Martin e ai temibili draghi di Casa Targaryen. Il dolce in questione è composto da a Uovo di cioccolato ripieno Con un cuore spugnoso di croccanti nocciole paillette E cremoso cioccolato Kinder. Questo uovo viene accompagnato dal gelato e condito con la salsa toffee che viene servita calda e che, versata sopra, scioglie il tutto.

Il ristorante stesso definisce questo dolce come… “Un’esperienza per i sensi”, un dolce dalla consistenza, dal sapore e dalla bellezza ineguagliabili che si scopre in diverse fasi, dall’inizio alla fine. Il suo prezzo è di 9 euro e tutti i suoi ingredienti, nessuno escluso, sono vegetariani al 100%. Nel menu Wild Food Barcelona, ​​questo accompagna l’uovo di drago Altri dolci come la pantera rosaun cupcake iconico in una copia vegetariano E senza glutine. O torte come le carote, torta al formaggio O cioccolato.

Cibo selvatico è il ristorante vegano e senza glutine che Rocío Maldonado ha aperto al piano terra della Casa de les Punxes, un progetto iniziato solo pochi mesi dopo aver gestito con successo per otto anni il suo ristorante gemello a Granada. E nella città andalusa c’è un ristorante vegetariano Ospitato in un hotel a quattro stelle nell’emblematica Plaza de Isabel la Católica, a livello della strada, è un edificio moderno ed elegante che è diventato un “must have” tra i residenti di Granada.

Nel caso di Barcellona (Avinguda Diagonal, 420), il ristorante è ancora in fase di adattamento, quindi non hanno ancora tutti i piatti nel menu, ma Si prevede che a settembre sarà a pieno regime.con una magnifica terrazza nel triangolo posta dove si incontrano i lati Rossello e Diagonale.

Cibo selvatico È aperto sette giorni su sette dalle ore 9:00 alle ore 23:30, con servizio cucina ininterrotto dalle ore 12:00 alle ore 22:30. È perfetto per divertirsi Colazione, pranzo e cenaOltre al menù del pranzo disponibile dal lunedì al venerdì, che costa 14,90 euro. Questo menu comprende un antipasto, un piatto principale, un dessert e una scelta di acqua o limonata come bevande. L’intero menu, così come il loro menu, sono completamente adatti alle persone affette da celiachia e sono al 100% privi di crudeltà sugli animali.

Oltre ai dolci originali, il menu di questo ristorante comprende un’ampia scelta di antipasti e portate principali. tra i Principianti, mettendo in risalto piatti classici come crocchette di stagione o patatas bravas, si uniscono a opzioni di cucina internazionale come l’edamame al tartufo o i tacos al “bacon”, preparati con jackfruit affumicato. Una delle stelle del menu sono i suoi famosi fiori di carciofo canditi con salsa al tartufo, una delle scelte preferite dei suoi clienti abituali.

Il menu principale tende verso proposte culinarie originali e sofisticate. Ad esempio, lo è Pad tailandese della giungla (14,90 euro) è un misto di spaghetti di riso saltati in padella con verdure. Strapazzata di tofu, hura, salsa speciale e arachidi tritate. Un altro piatto caratteristico è… Curry rosso Con scaglie di cocco, alghe, arachidi e coriandolo. Per chi preferisce i sapori più tradizionali, il ristorante propone… Riso appiccicoso Con fave, funghi succulenti, hura, carciofi e praline all’aglio. Sono disponibili anche pizze vegetariane e hamburger, garantendo così un’opzione per tutti i gusti e le preferenze dietetiche.

É situato in Casa dei punkIl ristorante è situato in uno degli edifici più emblematici del mondo Barcellona è diagonale. Uno dei capolavori dell’età d’oro del modernismo di Barcellona, ​​la Casa de las Punxes si distingue per le sue sei torri coronate da punte, che le danno il nome distintivo. Da parte sua, l’arredamento del ristorante combina elementi moderni con tocchi vintage, creando un’atmosfera accogliente per i suoi visitatori.