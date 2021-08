Dragon Ball Super: Granola è molto simile ai Saiyan secondo il manga | Dragon Ball | Anime | manga | Messico | GIOCO SPORTIVO

La battaglia tra gli esseri più potenti dell’Universo 7 inizia nel manga Dragon Ball Super. In questo momento, Toyotaro sviluppa l’arco di Granola, l’ultimo sopravvissuto alla corsa del grano, che ha giurato di vendicarsi di Freezer e dei Saiyan (che hanno spazzato via la sua famiglia).

A tal fine, il personaggio ha cercato segretamente le Sfere del Drago sul loro pianeta e ha chiesto di trasformarle nel più forte. Il desiderio si avvererà solo se rinuncerà a gran parte della sua vita: ora gliene restano solo tre.

Goku, da parte sua, non riesco a sconfiggerlo anche se stava usando l’Ultra Istinto. Ora tocca a Vegeta misurare le forze con Cerelian e avrà a sua disposizione gli insegnamenti di Beerus.

Perché la granola assomiglia a un Sayan?

Vegeta rilascia tutto il suo ki con il pretesto che non è interessato alla sicurezza del pianeta. In questo modo riesce a realizzare il suo Mega Istinto, una trasformazione che non gli dà velocità ma anzi diventa più forte ad ogni colpo.

Granola, invece, non conosce i limiti del suo nuovo potere ma apprende con Vegeta che è necessario allenarsi per sconfiggere i suoi nemici. In cambio, il Sayan gli insegna una lezione importante: nessuno dei due ha ancora raggiunto il suo livello di picco.

Fondamentalmente, ci sono due dettagli che rendono la granola così simile ai Saiyan: non conoscono i loro limiti e possono aumentare il loro ki man mano che la battaglia va avanti; Non pone fine alla lotta quando dovrebbe.

Non ha eliminato Goku quando è stato sconfitto e non ha continuato a combattere Vegeta, ha preferito parlare per saperne di più sul suo rivale.

