Dragon Ball Super: Granola ha ancora molto sviluppo nel manga secondo Toyotaro | Dragon Ball | Anime | manga | Messico | GIOCO SPORTIVO

Senza dubbio Dragon Ball Super È uno degli anime più popolari al momento, anche se è terminato nel 2018. Questo perché Toei Animation ha presentato in anteprima Broly alla fine di quell’anno e Toyotaro ha continuato a sviluppare il manga.

La storia di Morrow, il consumatore del pianeta, è finita e ora si sta svolgendo la storia della granola. Questo è un nuovo personaggio introdotto per mostrare come si comporta l’esercito di Freezer.

Fondamentalmente, è l’ultimo sopravvissuto della corsa al grano, che sta cercando vendetta contro i Saiyan e lo stesso Freezer. Per sconfiggerli, esaudisci un desiderio in Ultimate Shen Long: diventare il guerriero più forte dell’universo.

Naturalmente, per questo scopo doveva dare qualcosa in cambio. Il drago gli chiese per la maggior parte della sua vita, e ora gli restavano solo tre anni. Basterebbe renderlo rilevante per il manga di Dragon Ball Super?

Entrevista de Toyotaro

Toyotaro ha condiviso un’intervista con il sito ufficiale di Dragon Ball dove ha parlato della creazione di questo personaggio. Ha commentato che l’accessorio che indossa sugli occhi si chiama Meel d’avena.

Quest’ultimo avrà ancora più sviluppo del personaggio nel resto del manga di Dragon Ball Super secondo il mangaka. Cosa pensi che prenderà la saga?

Alcuni fan vogliono che Freezer si unisca all’azione e forse anche al suo esercito.

Il sito ufficiale di DB ha realizzato una nuova intervista video a Toyotaro che spiega come creare un arco di granola. Lo stesso Granolah è stata un’idea di Toyotaro, mentre Toriyama ha aggiunto nuovi elementi Heeters e Namecciano/Dragon Ball. https://t.co/a8jzfXa88Q pic.twitter.com/rUPpQl9xrw – Todd Blankship (@Herms98) 9 agosto 2021

