Dragon Ball Super: L’epico sacrificio di Vegeta

Ancora una volta, Vegeta ha avuto un ruolo importante in Dragon Ball Super e il suo epico sacrificio permetterà alla storia degli eroi di continuare.

Dragon Ball Super Ha narrato l’incredibile, epico e nuovo sacrificio vegeta Nell’ultimo episodio della serie manga. L’eroe ha intrapreso un percorso interessante dagli eventi dell’arco di Prisoner of the Galaxy Patrol. prendere le distanze da Goku Ha cercato la sua strada verso il potere. Impara le basi di “Controllo dello spirito” a Pianeta Yardrate. Ha sfruttato il potere distruttivo del suo addestramento con lui birra Per trasformarsi in un tipo di combattente completamente diverso da quello che era prima. Ovviamente, apprezza cose diverse dalla vittoria. Qualcosa di molto logico con quello che è appena successo quanti Akira Toriyama.

Archi narrativi precedenti Dragon Ball Super Ha mostrato a Vegeta di farsi da parte per aiutare Goku a raggiungere la vittoria. Questo è successo di nuovo. Anche se aveva già sacrificato l’altro”.Fagiolo Senzo“permettere muesli Un ultimo tentativo di vendicare la sua lotta contro Gas, il nuovo episodio della serie manga mette tutto sulle spalle di Goku (di nuovo) mentre la battaglia prende una svolta. È qui dove principe saiyan Ha fatto un altro grande sacrificio per la storia e ha dato a Goku la sua ultima energia per la battaglia imminente.

Cosa è successo davvero in questo episodio?

Capitolo 81 di Dragon Ball Super Granolah sembra aver fallito nel suo secondo tentativo di sconfiggere Gas. Quest’ultimo è diventato troppo potente e Goku e Vegeta sono stati costretti a essere semplici spettatori mentre Granola ha subito gravi ferite. Quando tutto sembrava essere perduto, il principe Saiyan ha dato tutta la sua energia all’eroe onorario. Era già molto stanco. Non solo perché il suo “Ultra Ego” è stato usato in precedenza, ma anche per il surriscaldamento del gas di sbarramento nel capitolo precedente.

Dando tutta la sua energia a Goku, è l’unico rimasto a combattere. Ancora una volta, Vegeta è stato la chiave del suo epico sacrificio. Tutto indica che è molto probabile ora che siamo nella fase finale di una battaglia Dragon Ball Super. Non sono rimaste molte opzioni. Vedremo come Goku ottiene la vittoria, ma il Principe Saiyan l’ha chiaramente fatto di nuovo.