‘Dragon Ball Super: Super Hero’: Crunchyroll annuncia l’arrivo del film in Perù e America Latina | celebrità | mmm | Luci

Nel 2022, i concerti non solo attirano l’attenzione dei peruviani, ma anche anteprime di film e film. Crunchyroll ha confermato l’arrivo “Dragon Ball Super: Super Eroe” Sul grande schermo, può essere goduto sia in Perù che in vari paesi dell’America Latina.

“Dragon Ball Super: Super Hero” sarà la prima uscita cinematografica globale di Crunchyroll. Il film sarà distribuito in Nord America da Crunchyroll e nei mercati internazionali da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment.

“Per oltre 30 anni, il franchise di Dragon Ball ha deliziato i fan di tutto il mondo che hanno seguito i più grandi guerrieri che difendono la Terra dalle forze del male”, Lo ha detto in una nota Rahul Borini, presidente di Crunchyroll.

“Siamo entusiasti di collaborare con Toei Animation per portare il capitolo finale di Dragon Ball Super a una legione di super fan desiderosi di continuare l’avventura e aumentare il numero di spettatori che scoprono l’anime per la prima volta”. Ha aggiunto.

Il film sarà proiettato nelle sale di tutto il mondo, tra cui Nord America, America Latina, Europa, Australia/Nuova Zelanda, Africa, Medio Oriente e Asia (ad eccezione del Giappone, che uscirà l’11 giugno). Il film uscirà in giapponese con sottotitoli e doppiaggio.

Dragon Ball Super: Super Hero è il secondo film della serie Dragon Ball Super.. “Dragon Ball Super: Broly” è stato distribuito in tutto il mondo nel 2018. Il film ha incassato oltre 120 milioni di dollari al botteghino mondiale ed è il quinto film anime con il maggior incasso negli Stati Uniti.

sommario

Son Goku in quel momento distrusse l’Armata del Nastro Rosso. Ora, alcuni individui hanno deciso di portare avanti la sua eredità e hanno creato i droidi definitivi: Gamma 1 e Gamma 2. Questi due droidi si definiscono “supereroi” e decidono di attaccare Piccolo e Gohan. Qual è l’obiettivo della nuova Armata del Nastro Rosso? Di fronte a un pericolo imminente, è ora che Super Hero si svegli!