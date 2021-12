Dragon Ball Z arriva in versione integrale in Blu-Ray in Spagna: data, prezzo e contenuti

I desideri dei fan si avverano: Dragonball Z Arriverà in Spagna in formato Blu-Ray. Dopo il successo in questa forma di Dragon Ball Super, attualmente in fase di modifica, Seleziona la visione Annunciati tutti i dettagli di questa tanto attesa premiere, che porterà la leggendaria serie anime di Akira Toriyama Con Goku, Vegeta e compagni in una versione rimasterizzata secondo l’attuale standard HD. Conosciamoci Data S particolari Dal primo spettacolo nel nostro paese.

Dragon Ball Z su Blu-Ray: quando arriverà, quanto costerà e cosa includerà

Questa sarà la prima volta che potremo accedere a Dragon Ball Z per intero su Blu-Ray in Spagna. Inoltre, per la gioia di tutti i residenti delle comunità autonome di tutta la penisola, non solo si può ascoltare spagnolo, ma anche in formato catalanoe bascoe galiziano S Valencia; Aggiunto all’audio giapponese con sottotitoli in spagnolo tradotti dal testo originale giapponese. tutti in Audio 2.0 DTS HD Per garantire la migliore fedeltà audio. Piccoli dettagli.





La distribuzione di Dragon Ball Z su Blu-Ray sarà composta da un totale di 14 volumi, ognuno disegnato secondo l’arco in cui la serie riposa sotto uno sfondo rosso che ricorda fortemente parti del fumetto originale. primo volume (quadrato 1) sarà composto da Episodi da 1 a 20 su un totale di tre dischi; In modo che ogni Blu-Ray sia composto da circa sei o sette episodi. A tutto questo bisogna aggiungere un set di 10 carte virtuali classiche, carte cellulari speciali e una guida in formato cartaceo per gli episodi.

Quello che hanno in comune è che Un’edizione restaurata, integrale e senza censure, nel suo formato originale. La differenza è che la risoluzione complessiva, l’immagine e la qualità del suono aumentano.





il il prezzo Dragon Ball Z Part 1 su Blu-Ray (volumi da 1 a 7) avrà un prezzo di 399,99 € (420€ senza offerta) più quattro regali esclusivi in ​​abbonamento. Le spedizioni inizieranno il mese prossimo Febbraio 2022.

Referenze | seleziona visione (Twitter); web ufficiale