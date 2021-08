Dragon Ball Z: perché Akira Toriyama ha pensato alla morte finale di Goku | Serie | Anime | nnda nnlt | ragazza

“sfera del dragoRimane uno degli anime più popolari degli ultimi tempi, dal suo debutto come manga nel 1984. Oggi, la storia continua e più seguaci si stanno unendo alle avventure di Goku, Vegeta e Gohán, tra gli altri guerrieri. Ma, secondo Akira Toriyama, il creatore dell’anime, I piani dell’eroe della storia erano diversi perché doveva finire nell’epopea della cella.

Il eroe preferito tutto il mondo sarebbe finito in de sel sagaUno dei migliori archi della storia.Dragonball ZÈ stato un punto di svolta per le avventure Z Guerrieri.

Perché, a prima vista, è vero Goku Ha ammesso che suo figlio lo ha trasgredito, johanÈ stata davvero una svolta molto scioccante di ciò che era stato.”sfera del drago” Finora.

Quell’idea era, infatti, il punto successivo Toriyama Prevede di svilupparsi nelle prossime puntate dell’anime. Ma, come si è scoperto, non lo ha fatto per un motivo speciale e Goku è tornato nelle seguenti battaglie sulla Terra.

Goku ha sacrificato la sua vita per la seconda volta. Questa volta si è sacrificato teletrasportandosi con Hive, quando quest’ultimo stava cercando di distruggere la Terra. | Foto: Animazione Toei

Perché Akira Toriyama voleva che Goku morisse?

Nel 1995 una guida dal titolo disneyshow Akira Toriyama, il creatore di “Dragon Ball”, raccoglie intenti sul destino di Goku e su ciò che apparirà più avanti nella storia dell’anime.

per lui mangacaLa morte di Goku nella saga di Cell era destinata a essere definitiva, perché Gohan ha già sopraffatto i suoi poteri. Le prossime avventure sarebbero cadute sul figlio di Goku.

“Avevo intenzione di mettere Gohan nel ruolo principale… Non ha funzionato. Ho sentito che, rispetto a Goku, alla fine, non era adatto per il ruolo.”manifestato Toriyama.

Kame Hame Ha padre e figlio è una delle scene più ricordate in Dragon Ball Z. (Toei Animation)

Perché Gohan non è diventato più forte in DRAGON BALL?

Perché, come ha detto Toriyama, non vede nel personaggio johan Una sostanza adatta per essere convertita in eroe, che è stato raggiunto nello sviluppo di Goku.

Pertanto, quando è deluso da Gohan come eroe principale, lui mangaca Ha dato più potere a Goku e ha trattenuto il giovane guerriero, come abbiamo visto più avanti nelle puntate successive di “sfera del drago”. Gohan finisce per essere inghiottito dalla potente ombra di suo padre.

