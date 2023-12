Dragon Quest Tact: dopo tre anni, Square Enix chiude i server a causa del basso numero di utenti

Toccare Dragon Quest | Square Enix | Android-iOS

Avventura del drago Ha iniziato la sua storia nel 1986, vedendo la luce nella persona amata e rispettata varie. Con quasi 40 titoli al suo attivo, inclusa la saga base e spin offÈ logico che questo classico gioco di ruolo sia arrivato sui dispositivi mobili. E così è apparso nel 2019 Marcia di Dragon Quest Per iOS e Android, il prossimo Stelle di Dragon Quest Nel 2020 e Finezza di Dragon Quest Nel 2021.

Quest'ultima versione è stata creata con l'obiettivo di fornire un'esperienza più quotidiana e accessibile ai follower e ai fan del franchise che erano alla ricerca di un gameplay duraturo che differisse da tutto ciò che la saga già offriva in termini di servizio. Tuttavia, la società giapponese ha rivelato che l'attuale base di utenti del gioco non genera le entrate previste e non può stanziare risorse sufficienti per continuare a mantenere il servizio.

In questo contesto, è stato purtroppo annunciato che i server verranno chiusi il 29 febbraio 2024, segnando la fine del gioco, come è noto. A partire da questa settimana, gli acquisti con denaro reale non saranno più disponibili, anche se i giocatori potranno continuare a divertirsi e utilizzare la valuta di gioco accumulata fino alla data di chiusura.

Toccare Dragon Quest | Square Enix | Android-iOS

Square Enix Ha espresso le sue scuse al team di produzione Finezza di Dragon Quest Ha ringraziato sinceramente i fan per il loro supporto. È stato evidenziato che sin dal suo lancio nel gennaio 2021, aveva cercato di fornire un'esperienza eccezionale ai giocatori, ma si è concluso che sarebbe stato difficile mantenere la qualità del servizio con i numeri che gestiva, il che ha portato alla decisione di porre fine Esso.

Qualcosa di simile è successo di recente con Cane cattivo Durante l'annullamento del progetto Ultimissimi di noi online. La società ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega che, data la portata e la portata del progetto, se lo lanciassero, sarebbe molto difficile per loro sostenerlo. In questo caso non si trattava di entrate, ma di dipendenti dedicati. Hanno come base i giochi per giocatore singolo e, se volessero continuare a sviluppare nuovi giochi, non potrebbero delegare così tante persone a mantenere un titolo online con queste caratteristiche.