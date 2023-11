Dragon’s Dogma II ha ricevuto la sua classificazione per età in Arabia Saudita

Il seguito di uno dei giochi di ruolo più famosi è proprio dietro l’angolo. Dragon’s Dogma II potrebbe annunciare la sua data di uscita molto presto.

Dragon’s Dogma II è uno dei giochi più attesi dai fan.

Uno dei giochi di ruolo più attesi è Dragon’s Dogma II, è passato molto tempo dall’ultima notizia su questo titolo Capcom, e una delle ultime novità era che non avrà alcuna schermata di caricamento, tuttavia ha già iniziato a qualificarsi in alcuni paesi. Sapendo questo, non sarebbe strano che l’azienda annunciasse… Data di rilascio a breveTuttavia, per ora, dovrai accettare la notizia che ha già ricevuto classificazioni in base all’età in diversi paesi.

Questa volta è il turno dell’Arabia Saudita e ci sono motivi di speranza. Il gioco ha ottenuto un punteggio di +18. Ciò significa che troverete un gioco per adulti, sia nelle scene che nel linguaggio, qualcosa che molte persone si aspettavano già, ma non sarebbe una cattiva idea confermarlo attraverso i media ufficiali. Tuttavia, considerando che questo tipo di recensioni di solito avvengono quando un gioco è nelle fasi finali di sviluppo, la sua uscita potrebbe essere più vicina di quanto pensi.

Dragon’s Dogma II è pronto a catturare il tuo cuore

Oltre alle notizie sulla classificazione per età, bisogna anche tenere conto del fatto che Capcom all’epoca aveva dichiarato di avere in programma un’uscita importante prima dell’aprile 2024. Detto questo, molte persone hanno già supposto che Dragon’s Dogma II sia il titolo che l’azienda sta producendo. riferito a. per adesso Non c’è nulla di ufficiale al riguardoalmeno non c’è nulla che confermi che questo nuovo gioco di ruolo arriverà sulla tua console, quindi devi stare molto attento.

Il ritorno di uno dei giochi più attesi dopo l’assenza di 10 recensioni🤩 “Dragon Dogma 2” è adatto a persone di età pari o superiore a 18 anni 🔜🎮#classificazioneGioco

Autorità Generale di #Regolamentazione dei media pic.twitter.com/bXx04i2tMH – Classificazione architettonica dei giochi elettronici (@VGAR_SA) 13 novembre 2023

Come hai visto nel trailer qui sopra, il gioco è pronto a coprire tutte le esigenze degli appassionati di giochi di ruolo e ovviamente dei giocatori che se ne sono innamorati grazie alla prima edizione. Come vi abbiamo detto, il fatto che il gioco sia già stato classificato nei paesi è un’ottima notizia, perché tutto lo indica Lo sviluppo sta giungendo al termine. Chissà, forse potrai goderti questo titolo molto prima di quanto pensi.

Forse potrete avere altre notizie molto presto, infatti il ​​mese prossimo si terranno i The Game Awards, per i quali sono già noti tutti i nominati. Sarai d’accordo che questo è sempre il posto perfetto Per annunciare i nuovi arrivi Che presto faranno la loro comparsa. E ora, come sai, dovresti stare molto attento alle prossime novità, perché potrebbero esserci nuove informazioni su Dragon’s Dogma II.