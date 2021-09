Drake accredita i vaccini per la ripresa economica in Italia

L’Italia ha vaccinato il 78,4% della sua popolazione ammissibile; Cioè, dai 12 anni in su. A partire dal 15 ottobre, l’Health Pass è obbligatorio per tutte le persone che accedono al proprio posto di lavoro. Il pass mostra che sono stati vaccinati, sono risultati negativi a un recente test diagnostico o che la persona è guarita dal virus. La documentazione è necessaria per entrare in luoghi di intrattenimento chiusi come teatri, musei e ristoranti e per effettuare viaggi nazionali a lunga distanza.