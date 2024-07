Drake Bell sarà residente a La Casa de los Famosos México 2?

Drake Bell potrebbe essere il prossimo residente confermato della casa più famosa del Messico su TikTok. Credito: @drakebell

Mancano solo pochissimi giorni per incontrare il resto dei residenti della seconda stagione di famosa casa messicana, Uno dei progetti più ambiziosi di Televisa, che ha già mostrato grande interesse a molti dei suoi seguaci prima della sua anteprima.

Per creare maggiore interesse, la produzione ha gradualmente rivelato ciascuno dei suoi residenti. Nei giorni scorsi ciò è stato confermato Crema BenedterChi ha partecipato a vari programmi TV come Spiaggia di Acapulco.

Tuttavia, sono bastati solo pochi giorni perché ricominciassero le speculazioni sul prossimo membro del cast da annunciare, perché da quando è diventato ufficiale che ci sarebbe stata una seconda stagione, le voci su quali personaggi sarebbero entrati non si sono fermate.

Con otto celebrità confermate, diversi nomi del nono residente hanno iniziato a circolare sui social media, ma uno dei nomi più importanti è Drake Bell.

In effetti, alcuni spettatori ci credono Jared Drake Bell Farà parte di La Casa de Los Famosos, e questo deriva dal fatto che l’attore aveva già fatto parte del reality show di Televisa l’anno scorso.

Dal suo coinvolgimento con La Mascara, molti dei suoi follower vogliono di più. Tuttavia, l’unica cosa che si sa finora è che verrà rivelato il prossimo membro Wendy Guevaravincitore della prima stagione.

Secondo la creatrice di contenuti, la prossima star sarà un uomo, una delle grandi scommesse per l’emittente televisiva, come ha annunciato in una trasmissione in diretta. Per ora non ci resta che attendere. Lo verrà svelato lunedì prossimo, 15 luglio, alle 11 su Canale 5.

Drake Bell ha iniziato la sua carriera di attore partecipando a spot pubblicitari (Foto: Instagram/drakebell)

Drake Bell è un attore, cantante e musicista americano, noto principalmente per il suo ruolo nella serie televisiva Drake e Josh Nickelodeon dove ha suonato Drake Parker.

Nato il 27 giugno 1986 a Newport Beach, California, ha iniziato la sua carriera di attore giovanissimo, apparendo in numerosi spot pubblicitari e programmi televisivi. Inoltre, si è cimentato anche nella musica, pubblicando diversi album pop e rock, e si è distinto per la sua abilità nel suonare la chitarra.

Uno dei suoi progetti più importanti è la partecipazione a… Drake e Josh, The Amanda Show E Film sui supereroi. Per quanto riguarda il cinema ha fatto parte delle produzioni Il tuo, il mio e il nostro E Università.

Sebbene mostrasse un naturale interesse per la musica, questa era uno dei suoi materiali discografici più importanti telegrafo (2005), E’ solo ora (2006) e Pronti, partenza, inizio! (2014).

Un aspetto che i suoi seguaci riconoscono maggiormente è la diversità riscontrata nella sua carriera, poiché ha lavorato in diverse aree dell’intrattenimento ed è rimasto attivo sia nella recitazione che nella musica.

Negli ultimi anni si è interessato in modo particolare alla cultura messicana, adottando anche un nome d’arte Drake Campana E pubblicando musica in spagnolo.

La House of Famous Mexico è stata presentata in anteprima su Foto: Telemundo

I nomi dei residenti sono stati rivelati poco a poco, finora i nomi confermati sono: Karim Benderter, Ricardo Peralta, Potro Caballero, Sabine Mosier, Arath de la Torre, Agustín Fernández, Shanique Biermann, Brigitte Pozo e Mario Pizarres.

Anche se ci sono ancora personaggi non annunciati, la cosa è nota da qualche mese La Casa de los Famosos 2 sarà presentato in anteprima il 21 luglio su Las Estrellas e VIX.una piattaforma dove puoi goderti contenuti esclusivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.