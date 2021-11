Drake ha posto il veto alla terza acquisizione cinese in Italia quest’anno da Reuters

Non è chiaro perché il governo abbia bloccato l’acquisto di proprietà serigrafiche in Italia.

Roma si riserva il diritto di utilizzare la sua legge sulla sicurezza per rifiutare concessioni non necessarie in settori strategicamente importanti come quello bancario, energetico, delle telecomunicazioni, dei semiconduttori e della sanità.

Martedì Zhejiang Jingsheng Mechanical ha bloccato un tentativo da parte di Roma di formare una joint venture con la divisione Hong Kong Applied Materials (NASDAQ 🙂 per acquisire le attività di attrezzature per la serigrafia del team statunitense in Italia.

Avviso legale:

Vorrei ricordarti che i dati su questo sito Web non sono in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi forex non sono forniti dalle borse ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero differire dal prezzo di mercato effettivo, ovvero i prezzi potrebbero non essere indicativi e applicabili a fini di trading. Pertanto Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite aziendali sostenute dall’utente per l’utilizzo di questi dati.

Fusion Media O chiunque sia associato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dall’affidamento alle informazioni contenute in questo sito Web, inclusi dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto / vendita. Essere pienamente informati sui rischi e sui costi associati al trading sui mercati finanziari, che è una delle forme di investimento potenzialmente più rischiose.