Drakeo the Ruler muore dopo essere stato accoltellato a un festival a Los Angeles

Questa domenica – 19 dicembre – Daryl Caldwell, meglio conosciuto nell’industria musicale come Drakeo The Ruler, è morto all’età di 28 anni. Il rapper ha perso la vita ore dopo Dopo essere stato pugnalato al collo durante il festival Una voltae’ all’Exposition Park di Los Angeles, California.

Ci si aspettava che dil righello rakeo ti porterà avanti Snoop Dogg, 50 Cent e altri artisti presenti all’evento, Tuttavia, intorno alle 21:20 (ora locale) Il festival è stato annullato quando le autorità hanno isolato l’area dietro il palco principale.

Drakeo The Ruler è stato attaccato dietro le quinte

Come menzionato “Una fonte con conoscenza di prima mano dei fatti” per Los Angeles Timese Il rapper 28enne ha condiviso In una rissa nel backstage, è stato aggredito da un gruppo di uomini ed è stato “gravemente ferito”.

Caldwell è stato portato in un vicino ospedale, I medici hanno dichiarato che si trova in “condizioni critiche”. Ore dopo la tua accettazione, Los Angeles Times Confermata la morte del musicista.

Drake dedica un messaggio a Drake il sovrano

Dopo aver confermato la morte del regnante Dricio, È anche un rapper drake Ha preso il controllo dei suoi social network per condividere un messaggio: “No, questa merda non è molto bella, cosa facciamo? Eleva sempre il mio spirito con la tua energia. RIP Drakeo”, leggere nella pubblicazione.

Riposa in pace, Drakeo il sovrano.