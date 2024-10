Dredge arriverà su dispositivi mobili e Mac il 18 dicembre

Draga di giocattoli di sale nero.

Dragareil famoso gioco indie Giochi di sale nerosi prepara a fare il suo debutto a sorpresa su nuove piattaforme. Ora sta arrivando questo titolo, che fonde la caccia in un mondo aperto su piccola scala con elementi horror cosmici Mac, iOS E Androide Il 18 dicembre 2024.

Lo ha annunciato Joel Mason, membro del team di sviluppo, che ha colto l’occasione per scherzare sui social network sui commenti apparsi durante l’uscita del gioco. Dragare: “Grande giornata per i fratelli nei forum vapore Lo hanno detto Dragare Sembrava un gioco per cellulare“.

Non solo il titolo sarà disponibile sui dispositivi mobili, ma offrirà anche una demo iOS E Mac Per chi vuole provarlo prima di acquistarlo definitivamente. Ma, Androide Non riceverai questa prova gratuita a causa di problemi tecnici con Google.

Dragare È stato acclamato dalla critica per la sua atmosfera inquietante e la storia misteriosa, in cui prendiamo il controllo di un peschereccio in una misteriosa zona di mare. Mentre esploriamo le acque e scopriamo oscuri segreti, dobbiamo gestire il nostro tempo e le nostre risorse per evitare i pericoli in agguato nell’oscurità. Il lancio mobile fornirà l’accesso a tutti i DLC disponibili fino ad oggi, come The Pale Reach e The Iron Rig, che possono essere acquistati in-app.

pubblicazione Dragare Il mercato mobile espande la portata del gioco ed è ora disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, serie Xbox, Xbox One E NintendoInterruttore. Ricordiamolo Giochi di sale nero Ha anche in programma di modificare il titolo del film.