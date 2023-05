DT del Napoli individua il meglio di Chucky dopo il titolo: la sua personalità

ESPNLettura: due minuti.

Spalletti ha messo in risalto la personalità del giocatore messicano dopo lo storico torneo del Napoli.

Il 4 maggio sarà ricordato a vita a Napoli dove ha toccato ancora una volta il cielo, conquistando lo storico ‘scudetto’ che aveva resistito nei giorni scorsi ma aveva un padrone da febbraio e Hirving Lozano Era la chiave per questo, secondo la sua abilità artistica, Luciano Spalletti.

“Lozano è un giocatore forte, un ragazzo con personalità che ha questo artiglio per giocare, la sua personalità, lo mettono a quel livello. Lo stratega ha detto a proposito Chucky Lozano In esclusiva per ESPN.

Allo stesso modo ha parlato di cosa significa questo titolo per tutto il Napoli, visto che ci sono voluti 33 anni perché la squadra tornasse a vincere la Serie A, perché da allora non l’ha più fatto. Diego Armando Maradona Era nei loro ranghi alla fine degli anni ottanta.

Spalletti ha evidenziato il carattere di Chucky Lozano dopo il campionato di Serie A. Autorità Palestinese

“La massima soddisfazione è dare questa gioia a un amante Napoli. “La gioia sostituisce certi problemi e molte persone ricorderanno questo momento.” Spalletti Dopo un pareggio uno contro uno Udinese E questo meritava il titolo.

accanto a, Luciano Spalletti Parla del ruolo dei giocatori latinoamericani nella squadra, ad es Giovanni Simone E Matias Oliveirada Argentina E Uruguayrispettivamente, e coloro che contribuirono con le loro trincee per ottenere lo scudetto.

“Choleto è decisivo per andare avanti e ha una mentalità. Ho mantenuto un ritmo competitivo molto forte. Oliveira è un giocatore molto forte, difende e attacca e mostra resistenza e continuità nel suo gioco”, ha detto il capitano. Napoli.

Infine, lo stratega italiano ha confermato che “tutti i giocatori sono molto entusiasti” dopo aver vinto il loro primo scudetto italiano in 33 anni, situazione in cui è scoppiato il giubilo dei tifosi del Napoli.