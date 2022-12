Dua Lipa e Aron Piper si riuniscono per “A Night In Madrid”, la loro prima collaborazione | Musicale

un passo Dua Lipa Per la Spagna nel 2022 non è passato inosservato. E questo dopo aver tenuto il suo concerto al WiZink Center di Madrid a giugno come parte dei suoi concerti Futuro tour nostalgico, gli inglesi decisero di sfruttare al meglio la sua esperienza nella capitale. Così, Qualche istante dopo viene visto lasciare la festa con l’attore Aron Piper Nel modo più dolce possibile.

Nei video visti sui social, entrambi si abbracciano e si danno il massimo in una discoteca di Madrid a ritmo di Cattiva generazioneChe è diventata la regina di molte feste spagnole. Va bene allora. Quello che né lei né i suoi fan sapevano era che sarebbe stato parte della promozione della loro prima collaborazione insieme, facendo espandere a Piper il suo talento musicale in altre aree.

Una fonte vicina ad entrambi gli artisti ha rivelato a LOS40 che nei prossimi giorni vedranno la luce notte a madrid, la canzone che inglesi e berlinesi stanno preparando da mesi. E non solo, ma i suoi testi saranno ricchi di un tocco di romanticismo e melodia, con i suoni del pop urbano. Inoltre, Dua si diletterà con lo spagnolo in alcuni dei suoi passaggi. Anche se non sarebbe la prima volta che sentiamo diverse parole nella nostra lingua, perché qualche giorno fa alcune frasi sono diventate virali e molti ne hanno paragonato il suono a quello di Arcangelo.

ma questo non è tutto. e questo è Il tema sarà parte di Il terzo album di Britdove affermava di essere un gran lavoratore.

Al momento, né Dua né Aaron hanno parlato pubblicamente di questa collaborazione insieme, ma la fonte che ha rivelato l’informazione a LOS40 conferma che lo faranno nelle prossime ore.

La verità è che quella notte a Madrid non è stata l’unica volta che ci siamo visti. Mesi dopo, l’attore è stato accompagnato da un traduttore Nostalgia per il futuro al suo concerto in Messicoquindi l’avvio di questa collaborazione potrebbe aver portato alla nascita di un rapporto che potrebbe andare oltre l’amicizia.

Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli su questa unione musicale. Per ora, tutto indica che darà qualcosa di cui parlare a livello internazionale.