Dubbio in Italia sulla partecipazione del Bungero ai Mondiali

Paolo Banchero ha in passato promesso di giocare per l’Italia se si fosse sentito pronto a competere nella competizione per squadre nazionali. Tuttavia, è improbabile che la Coppa del Mondo di quest’anno sia il suo momento di debutto. Secondo il presidente della federazione italiana, Gianni Petrucci, l’organizzazione non crede ci siano molte possibilità di mantenere il giocatore magico in questo torneo, anche se sono riluttanti a escludere completamente la sua presenza.

“In questo momento le conversazioni sono ferme, ma se devo essere onesto, sono più pessimista che ottimista”, ha ammesso. “Paulo è stato un po’ sopraffatto dall’accumulo di eventi degli ultimi mesi. Se non sarà possibile in questo Mondiale, cercheremo di portarlo con noi alle Olimpiadi di Parigi.

In Italia ci tengono molto a credere nel loro Rookie of the Year recentemente eletto. Nonostante sia nato negli Stati Uniti, Banchero ha la cittadinanza italiana poiché suo padre è nato lì, quindi potrebbe giocare per un paese europeo se lo desidera. Tuttavia, dopo un primo anno difficile nella NBA, sembra voler prendersi l’estate per riposare e rimettersi in forma per la sua stagione di successo. Secondo annoVediamo se alla fine viene selezionata come parte della squadra nazionale dopo di lei.

(Foto di copertina: Tim Nwachukwu/Getty Images)