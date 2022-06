Duck O’Ward è partito per Road America

La messicana Arrow McLaren è arrivata 26a dopo aver avuto problemi al motore a otto giri dalla fine

americano Giuseppe Newgarden vincere questa domenica Gran Premio su America’s Road Da Lake Elkhart, Wisconsin, un test per IndyCar In cui hanno dovuto lasciare lo spagnolo Alex Palo e il messicano anatra di reparto.

Questa è la terza vittoria per Nuovo giardino (Team Penske) in questo torneo IndyCar.

Questa vittoria in Strada dell’America Viene fornito con una ricompensa di un milione di dollari per Nuovo giardino (metà per lui e la sua squadra e metà per beneficenza) per essere stato il primo a vincere quest’anno su tutte e tre le tipologie di circuito (ovale, urbano e da pista).

Lo svedese Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) è arrivato secondo ed è ora il leader IndyCar A completare il podio l’americano Alexandre Rossi (Andretti Autosport), che sabato aveva conquistato la pole position.

L’ira di Balo

Palou (Chip Ganassi Racing), che l’anno scorso è diventato il primo spagnolo ad essere incoronato campione IndyCarHa avuto una giornata molto sfortunata in un circuito vincente nel 2021.

Finendo terzo in classifica, Ballou è stato costretto al ritiro al quarto giro di gara dopo un attrito al quinto round con Marcus Ericsson, compagno di squadra dello spagnolo al Chip Ganassi Racing.

Pato Award era nono con otto giri prima di ritirarsi a Road America. Twitter: @ArrowMcLarenSP

Balu non ha nascosto la sua frustrazione e rabbia per quanto accaduto nelle dichiarazioni alla trasmissione americana non appena è sceso dall’auto.

“Penso che l’abbiano visto tutti. Non l’ho visto dall’esterno, ma penso che lui (Ericsson) stesse cercando di vincere la gara al terzo giro (l’incidente è avvenuto al quarto giro). E sì, la macchina si è rotta, ecco fatto. Game over”, ha spiegato.

Ha aggiunto: “Sono rimasto sorpreso dal fatto che il mio partner mi abbia toccato, non che l’auto si sia schiantata (…). È stata sfortuna, ma possiamo giocare anche a questo gioco e vedremo”.

Ericsson ha dato la sua versione di quanto accaduto alla fine della gara, ma prima si è scusato con Balu.

“Prima di tutto, mi dispiace davvero. Non vuoi mai chiamare un compagno di squadra. Mi dispiace davvero che Alex si sia dovuto ritirare”, ha detto.

“Dal mio punto di vista, la porta era aperta… ed è stata una buona mossa per la carriera. Se vedi un vuoto, prendilo… Ma anche così, sono inorridito perché ho dovuto ritirarmi in quel momento”.

brutta giornata per prendere

neanche fortuna urdu (Freccia McLaren), che era nono a otto giri quando ha dovuto dire addio alla gara per problemi al motore.

Questo abbandono del messicano unito all’uscita del brasiliano Helio Castroneves (Meyer Shank Racing) ha fatto apparire la bandiera gialla e la gara non è stata ripresa prima che fossero rimasti tre giri, in quanto Nuovo giardino È riuscito a mantenere la prima posizione ed Ericsson ha strappato la seconda a Rossi.

Con la colombiana Tatiana Calderon e la svizzera Simona de Silvestro, ha partecipato a questa gara Strada dell’America è stato il primo ad entrare IndyCar Con due donne in rete da Indianapolis nel 2015.

in Strada dell’Americail circuito più lungo e veloce IndyCarCastroneves è arrivato 22° (su 27) e Calderon è arrivato 25°.

in nominale IndyCarEricsson guida con 293 punti, davanti a Bauer (266), Nuovo giardino (261), urdu (248) Palo (246)

L’uguaglianza è la nota dominante IndyCar 2022, dove otto diversi piloti hanno ottenuto il primo posto nelle otto gare disputate finora e in nessuna di esse Nuovo giardino È l’unico ad aver vinto più di un test.