Due buchi neri si scontreranno nello spazio

Due buchi neri con masse comprese tra 200 milioni e 125 milioni di volte la massa del nostro Sole stanno per scontrarsi in una massiccia collisione. Lo ha annunciato un gruppo di astronomi in una riunione dell’American Astronomical Society a Seattle.

che succede?

I due super corpi si trovano a 750 anni luce di distanza e l’incontro avverrà tra qualche centinaio di milioni di anni, ma le informazioni che registriamo su questo evento galattico sono molto interessanti e indicano anche altri fenomeni che disturbano il pianeta.

MJ Koss et al.

Le onde gravitazionali di questo tipo di collisioni sono ovunque e studiare queste increspature nello spazio-tempo ci permette di vedere quanti buchi neri e galassie si stanno scontrando nell’universo.

A causa della distanza ravvicinata dei buchi neri, gli astronomi sono stati in grado di distinguere tra i due oggetti solo combinando diverse osservazioni di sette telescopi, incluso il telescopio spaziale Hubble della NASA.

Cosa succederà dopo l’incidente?

I buchi neri si trovano quando le galassie che li abitano entrano in collisione tra loro. Nel corso del tempo, inizieranno a ruotare l’uno contro l’altro e produrranno onde gravitazionali molto più forti di quanto rilevato finora, e alla fine si scontreranno e si fonderanno in un buco nero ancora più grande.