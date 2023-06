Due buchi neri supermassicci si stanno schiacciando in una galassia conosciuta

Rappresentazione artistica di OJ287 come sistema binario di buchi neri. -ASA 2018

Madrid, 6 giugno (stampa europea) –

Gli astronomi hanno trovato prove di due buchi neri supermassicci in orbita l’uno rispetto all’altro segnali dagli aerei È associato all’accumulo di materia in entrambi i buchi neri.

La galassia, o quasar come viene chiamata tecnicamente, si chiama OJ287 e viene studiata di più e meglio compresa come un sistema binario di buchi neri. nel cielo, I buchi neri sono così vicini tra loro che si fondono in un unico punto. Il fatto che il blob sia in realtà costituito da due buchi neri è dimostrato dalla scoperta che esso emette due diversi tipi di segnali. I risultati sono pubblicati in Avvisi mensili della Royal Astronomical Society.

La galassia attiva OJ 287 si trova in direzione della costellazione del Cancro a distanza A circa 5 miliardi di anni luce di distanza È stato osservato dagli astronomi dal 1888.

Più di 40 anni fa, l’astronomo dell’Università di Turku Aimo Sillanpaa e i suoi colleghi hanno notato che c’era uno schema distinto nella loro emissione di due cicli, uno di circa 12 anni e il più lungo di circa 55 anni. Hanno suggerito che i due cicli sono causati dal movimento orbitale di due buchi neri uno intorno all’altro. Il periodo più breve è il ciclo orbitale e il più lungo è dovuto alla lenta evoluzione della direzione orbitale.

Il movimento orbitale è rivelato da una serie di bagliori che si creano quando il buco nero secondario si tuffa regolarmente attraverso il disco di accrescimento del buco nero primario a velocità inferiori a quella della luce. L’inghiottimento di questo buco nero secondario riscalda il materiale nel disco e il gas caldo viene rilasciato sotto forma di bolle in espansione. Queste bolle calde impiegano mesi per raffreddarsi mentre si irradiano e provocano lampi di luce e bagliore che durano circa quindici giorni e sono più luminosi di un trilione di stelle.

Dopo decenni di sforzi per stimare i tempi della caduta del buco nero secondario attraverso il disco di accrescimento, gli astronomi dell’Università di Turku in Finlandia guidati da Mauri Valtonen e il collaboratore Ashamvidu Gopakumar del Tata Institute for Fundamental Research di Mumbai, India, et al. in grado di modellare l’orbita e Prevedi con precisione quando si verificheranno queste eruzioni.

Campagne osservative di successo nel 1983, 1994, 1995, 2005, 2007, 2015 e 2019 hanno permesso al team di osservare i lampi previsti e confermare la presenza di una coppia di buchi neri supermassicci in OJ 287.

“Il numero totale di brillamenti attesi è ora 26, e quasi tutti sono stati osservati. Il buco nero più grande di questa coppia pesa più di 18 miliardi di volte la massa del nostro Sole, mentre il suo compagno è circa 100 volte più leggero. La sua orbita è rettangolare anziché circolare. È una dichiarazione Prof. Achamvedu Gokumar.

Nonostante questi sforzi, gli astronomi non sono stati in grado di rilevare direttamente un segnale dal buco nero più piccolo. Prima del 2021, la sua esistenza era solo indirettamente dedotta dai bagliori e dal modo in cui erano stati causati dall’oscillazione del getto più grande del buco nero.

“I due buchi neri sono così vicini nel cielo che non è possibile vederli separatamente, fondendosi in un unico punto nei nostri telescopi. Solo se vediamo segnali chiaramente separati da ciascun buco nero possiamo dire che abbiamo davvero “Li ho visti entrambi” afferma l’autore principale, il professor Maury Valtonen.

È interessante notare che le osservazioni delle campagne nel 2021/2022 in OJ 287 utilizzando un gran numero di telescopi di diverso tipo hanno permesso ai ricercatori di ottenere osservazioni del buco nero secondario che passa per la prima volta attraverso il disco di accrescimento e dei segnali provenienti dal più piccolo buco nero.