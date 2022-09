Due mesi impegnativi al Business Travel Forum

Forum Business Travel, la piattaforma di formazione continua per i gestori di viaggi d’affari, inizia il corso con un ampio programma di sessioni e in nuovi formati per membri e partecipanti.

FBT continua a scommettere su eventi testa a testa al 100% con tappe a Madrid, Barcellona, ​​​​Bilbao, Valencia, Milano e Porto.

Ripresa delle sessioni Forum sui viaggi d’affari Il 20 settembre inizia con un evento organizzato in collaborazione con Air France KLM al Novotel Madrid City Las Ventas, a partire dalle 16:00.

Con il titolo “Viaggiare con uno scopo: dalla teoria alla pratica nella sostenibilità”, presenterà ospiti eccezionali, come Rebecca Avila, Vice President of Sustainability Southern Europe presso Accor Hotels; Asuncion Perez Esteve, Direttore Vendite per la Spagna presso KLM Air France; Silvia Lazcano, Direttore Sviluppo Tecnologico e Collaborazione – Spagna per Airbus; Raquel Gutierrez, Global Travel Director, Outsourcing per Amex GBT per Naturgy; Begoña Fernández-Costales, CEO, Bego Costa Africa e nel mondo; e Xavier Angrill, Partner responsabile del settore ESG/Turismo di Deloitte.

Due giorni dopo, il 22 settembre, è il momento di analizzare il futuro degli eventi in una conferenza progettata tra FBT e Diners Club Spain, che si svolgerà presso la sede dell’Ufficio dei Congressi della Spagna, in Calle del Nunzio a Madrid.

Con il tema “The Impact of WOW in the MICE Division”, si aprirà con un panel di esperti composto da Pilar Jiménez, Director of Channels and Events Marketing di Sage Spain; Fernanda Odondo, responsabile eventi aziendali di Vodafone; Carlos Lorenzo, CEO di Avant Events; Rafael Guerrero, Direttore Generale, In & Out Travel & Events Spagna; e Jose Miguel Gimeno, CEO di MT Global.

Durante la call ci sarà anche il tempo per analizzare gli ultimi sviluppi nelle innovazioni di pagamento nel settore degli eventi, discutere le nuove esigenze dei meeting planner e una presentazione di Alvaro Monzon, co-fondatore e CEO di Deusens, con un discorso sorprendente. L’affermazione che “il metaverso non esiste, sono i genitori”.

Forum Business Travel lancia un nuovo format per il suo programma di formazione continua: Content Afterwork.

Si tratta di una sessione serale per facilitare l’assistenza ai professionisti che vogliono sfruttare la mattinata sul posto di lavoro e ricevere formazione al pomeriggio in modo sintetico, con particolare attenzione alla comunicazione con fornitori e colleghi del settore.

Secondo questo modello, le sessioni a Madrid (29 settembre) e Barcellona (6 ottobre) si concentreranno sulla politica dei prezzi nei viaggi d’affari per i prossimi mesi, con rappresentanti di Air Europa, BCD Travel, Meliá Hotels International, NH Hotel Group, Cytric by Amadeus e Air France- KLM, Apartool, Cabify for Business, Diners Club, Free Now for Business e Sixt Rent-a-Car.

Spazio anche alla cronaca sui “Nuovi Accordi Aziendali nella Mobilità Ferroviaria”, con la partecipazione di Iryo. Le sessioni previste a Bilbao (27 settembre) e Valencia (4 ottobre) mantengono il programma mattutino e mireranno a presentare “Strategie di viaggio d’affari per il 2023” da un punto di vista tecnologico e di sostenibilità.

Nella sezione internazionale, la FBT prevede di tenere una sessione a Milano, il 12 ottobre, e un’altra a Porto, il 27 dello stesso mese. In ogni caso, sono nuovi posti per i loro eventi faccia a faccia.

Nel caso del Portogallo, la piattaforma ha già organizzato diversi eventi a Lisbona. Per quanto riguarda l’Italia, finora il suo ingresso in questo mercato è avvenuto attraverso webinar.

