Stiamo ancora iniziando a novembre e sono già disponibili Due nuovi giochi su Xbox Game Pass. Questo è l’incredibile Forza Horizon 5, che ha già raggiunto l’impresa di ottenere l’accesso anticipato a pagamento per un milione di giocatori, e Sega Football Manager 2022, che torna quest’anno su console e PC per la gioia dei fan. Novembre è un mese speciale per gli utenti Xbox e, con questi due nuovi giochi su Xbox Game Pass, le cose iniziano a migliorare.

Finora non abbiamo visto nulla di così notevole come ciò che significa per l’arrivo di Forza Horizon 5 per un importante servizio Microsoft. Questo gioco non è solo Ha ricevuto ottime e favorevoli recensioni, giocabile e tecnico, ma i fan che sono già riusciti a immergersi nel gioco, non hanno altro che buoni commenti. E molto presto avremo anche Halo Infinite.

Due nuovi giochi disponibili su Xbox Game Pass

I numeri indicano che L’ultima consegna di Forza Horizon da Playground Games Potrebbe avere un grande rilascio in termini di giocatori attivi. Forza Horizon 5 ha già ricevuto un’ottima accoglienza da parte della critica e su PC è stato il gioco più venduto su Steam, il che potrebbe sorprendere molti con il fatto che il gioco sarebbe stato disponibile su Xbox Game Pass. E il suo lancio il primo giorno su Xbox Game Pass significherà un accesso massiccio per i giocatori.

Tra i due nuovi giochi su Xbox Game Pass, Football Manager 2022 Edizione Xbox È senza dubbio un gioco che gli appassionati di calcio non vorranno perdersi. È un titolo che fonde la passione per il calcio con la simulazione di alto livello. Non c’è dubbio che Xbox Game Pass sia un ottimo affare per i giocatori su Xbox. Inoltre, novembre riserva ancora alcune sorprese.