Due romanzi di Dragon Ball Super: Super Hero usciranno a giugno

Dragon Ball Super: Super Eroe Era uno dei film più attesi del mese di aprile, ma perché Svolta nell’animazione Toei Il lungometraggio sembra essere stato prodotto interamente mediante animazione al computer subito un piccolo slittamento, quindi dovremo attendere ancora un po’ per la data della sua nuova uscita o, al contrario, si è deciso di rilasciarlo entro il termine originariamente previsto. Per ora, con il film in difficoltà, anche i suoi romanzi si stanno spostando nel campo del ritardo, secondo quanto riportato da Tipo.

Dragon Ball Super: SUPER HERO I due romanzi sono stati riprogrammati per l’uscita il 30 giugno 2022! Presto verrà svelata anche la data di uscita del film! pic.twitter.com/VWAa8AIe8e Hype (DbsHype) 6 aprile 2022

Nel caso non lo sapessi, c’era Due romanzi in progress ispirati a Dragon Ball Super: Super Eroe. uno in mano Masatoshi KusakabeLa light novel di Jump j Books viene fornita con clip del film originale. E un altro firmato da Sui Ogawa nella versione Shueisha Mirai Bunko Dove sarà rappresentata solo la storia del film.

Nuova data di uscita

In linea di principio Dovrebbe arrivare sul mercato il 25 aprile, tre giorni dopo la premiere di Dragon Ball Super: Super Hero nelle sale. Tuttavia, a causa di questo ritardo, queste pagine saranno ora disponibili Dal 30 giugno 2022. Quindi il film dovrebbe anche rivelare la sua data di uscita molto presto. Se seguiamo le stesse classifiche, Super Hero dovrebbe uscire nelle sale intorno al 27 dello stesso mese dei romanzi, anche se in questo caso nulla è stato confermato.

“ “I due romanzi sono stati riprogrammati per l’uscita il 30 giugno 2022! Anche la data di uscita del film sarà rivelata presto!”

Super va per la sua strada gradualmente

Dragon Ball Superinvece, potrebbe essere alle porte di una delle sue fasi più importanti, visto che lo stesso Toyotaro è stato abbandonato con la pubblicazione del 18° manga che Sei pronto ad affrontare qualsiasi sfida Kamangaka e ha abbastanza esperienza. ha preso il posto di Akira Toriyama?