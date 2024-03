Due squadre americane e israeliane si incontreranno la prossima settimana a Washington per discutere la questione di Rafah

Washington, 19 marzo (EFE).- Funzionari americani e israeliani si incontreranno la prossima settimana a Washington per discutere dell'attacco di terra che il governo israeliano sta preparando contro la città di Rafah, al confine con l'Egitto e affollata da 1,4 milioni di persone. La popolazione della Striscia di Gaza.

Martedì, parlando alla stampa a bordo dell'Air Force One, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha affermato che è “probabile” che l'incontro si tenga all'inizio della prossima settimana, anche se sono ancora in corso discussioni per finalizzare i dettagli.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono sentiti telefonicamente lunedì per la prima volta da metà febbraio, nel contesto delle crescenti tensioni sull’attacco di Rafah.

Come riportato lunedì in una conferenza stampa dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, durante la suddetta conversazione, Netanyahu ha accettato di inviare a Washington una squadra di funzionari israeliani esperti nei campi dell’esercito, dell’intelligence e degli aiuti umanitari.

Ieri Sullivan non ha specificato la data di questo incontro, indicando solo che si svolgerà nei prossimi giorni.

Da parte sua, Netanyahu martedì non ha confermato se invierà una delegazione negli Stati Uniti, ma si è semplicemente detto pronto ad ascoltare le “idee” dell’amministrazione americana riguardo all’invasione di Rafah.

Nonostante la controversia che circonda la delegazione israeliana, martedì il portavoce della Casa Bianca era fiducioso che l'incontro si sarebbe svolto con la partecipazione di alti funzionari di entrambi i governi.

Il portavoce non ha però fatto i nomi di coloro che faranno parte della delegazione americana.

L’invasione di Rafah è diventata il principale punto di attrito tra Netanyahu, che considera questo attacco necessario per ottenere la “vittoria completa” su Hamas, e Biden, che ha ribadito che sarebbe un errore effettuare un’operazione militare del genere a causa dei rischi che potrebbe derivarne. Cosa significa per la popolazione civile.

Un altro tema controverso tra i due leader è l’ingresso di maggiori aiuti umanitari nella Striscia: Israele si rifiuta di aprire altre rotte terrestri mentre gli Stati Uniti premono perché il cibo raggiunga il nord, dove le Nazioni Unite hanno dichiarato un imminente rischio di carestia. Evie

