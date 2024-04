Due storici concerti “Bichota” in città

Il sogno più grande Carol J Fino a pochi mesi fa era previsto il suo ritorno in Colombia per offrire ai suoi fan il suo spettacolo dal vivo che lo aveva già portato ad altri spettacoli. È riuscito a raggiungere questo obiettivo ad alto livello l'anno scorso a Medellin quando ha tenuto il suo festival allo stadio Atanacio Gerardo.

Ma volevo anche portarlo con me Bogotàla città che ha visto anche la sua crescita musicale, la stessa città che l'ha applaudita nel 2022, quando si è esibita alla Movistar Arena, anche con il doppio singolo “Sold Out”, con i capelli acquamarina e in un'altra fase della sua carriera.

Venerdì 5 e sabato 6 aprile lo farà di nuovo in grande stile nel maestoso stadio El Campin, con i biglietti completamente “esauriti” pochi giorni prima. I concerti si concentreranno sul loro ultimo album “Domani sarà bellissimo”Che comprende collaborazioni con Shakira, Peso Bluma e Romeo Santos, con i quali ha sviluppato due parti per parlare di amore, odio ed empowerment.

Si prevede che a partire da venerdì sera canteranno circa 45.000 persone, rendendo l'evento uno degli eventi più importanti del secondo trimestre dell'anno. Perché: Bichota è uno dei pochi cantanti di reggaeton e musica urbana che riescono a riempire il locale Campo Bogotà Con la propria offerta e per due date consecutive; Qualcosa con pochissimi precedenti.

Aspettatevi il concerto di Karol G a Bogotà. immagine:il tempo. Coinvolto Twitter

Inoltre ci saranno artisti ospiti. Due anni fa, Andrés Cepeda, Jorge Celedon e Jean Carlos Centeno erano i cantanti che l'hanno accompagnata a Bogotà. A Medellin, l'anno scorso, Romeo Santos, Young Miko, Becky G e Ryan Castro si sono esibiti con lei.

Almeno secondo i dati noti di EL TIEMPO 6mila persone saranno responsabili della logistica Durante il primo fine settimana di aprile. Dalla scorsa settimana, circa 50 autotreni hanno trasportato i materiali necessari per costruire il teatro e allestire la sede.

E questi non sono solo concerti. Karol G ha accettato questa offerta per posizionarsi come uno dei più grandi del mondo. Il suo tour, che porta lo stesso nome dell'album, è stato un enorme successo negli Stati Uniti e in America Latina, e ha esaurito tutti e quattro i biglietti nel leggendario stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

Il punto che Karol G ha raggiunto oggi è invidiato da molti nel settore e applaudito da milioni di persone. non per via endovenosa, Secondo Spotify, l'anno scorso è stata l'artista colombiana più ascoltata in streaming al mondoe ha ricevuto il premio Donna dell'anno da Billboard da Sofia Vergara.

David Alejandro Lopez Bermudez

il tempo

Sulle reti: @lopez03david