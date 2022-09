Due titoli per la produzione Latinos Cirque du Soleil in Virginia – NBC4 Washington

Durante il mese di settembre, i residenti della nostra zona avranno il privilegio di possedere uno dei circhi più belli del mondo e saranno testimoni del talento di due latini che sono riusciti a essere una parte così essenziale della Fabbrica delle emozioni.

Per molti, il Cirque du Soleil è la massima espressione di quest’arte: ogni lavoro e ogni membro che lavora qui è stato scelto sotto il controllo più rigoroso del settore. James Ulysses Gonzalez e Facundo Jimenez sono due latine con una nicchia che bramano.

Nato in una famiglia di circo in Colombia, Gonzalez ha osato per 9 anni e trionfare sui suoi sogni.

“Quando ti ritrovi in ​​grado di presentarti al Cirque Soleil, puoi vederlo al Cirque du Soleil, per sentirti dire: ‘Guarda questo ragazzo, questo artista, lo voglio in questo spettacolo’, beh, ti senti come te’ se stai facendo le cose bene, stai facendo le cose”, ha detto correttamente e che sai che questo è un buon percorso e che è un buon affare”.

Il suo lavoro equilibrato lo ha portato in tutto il mondo, ma soprattutto tra gli applausi e l’ammirazione del pubblico.

E cos’è un circo senza lo spirito di un clown?

Facundo, originario dell’Argentina, è noto per essersi guadagnato questa posizione per la sua capacità di evocare emozioni e disegnare sorrisi nelle persone. Il dono del naso da clown nella sua infanzia è stato un segno per il resto della sua vita.

Penso che sia l’elemento che tocca il cuore del pubblico e lo fa sognare e fantasticare. E penso che sia la cosa più difficile, dato che ti prendi il tempo per entrare in contatto con ogni persona, portarti in questo spazio attuale e suonare tra il pubblico. burlone, “Ci sentiamo vivi e ne vale la pena”, ha detto Jimenez.

Per 15 anni ha fatto parte del Sun Family Circus, anni in cui ogni applauso alimentava la sua voglia di continuare a migliorare per continuare a crescere latinos all’estero.

Dal canto suo, Gonzalez, dopo gli applausi, è riuscito a realizzare il suo sogno più bello: mettere su famiglia con la moglie, che ne è innamorata.

I loro molti anni di formazione e la volontà di vivere una vita progressista sono solo un esempio di quanto entrambi amino la vita circense.

Gonzales e Gimenez si esibiranno nell’ambito del Kurios Show fino al 25 settembre a Lerner Town Square a Tysons, in Virginia.