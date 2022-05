Due volte su The Late Show con Stephen Colbert: È ora e ora di guardare la presentazione | undicesimo | K-pop | Cos’è l’amore | idolo | TDEX | | Luci

due volteE Una delle squadre leader k pop, ha sospeso le sue attività in relazione al suo tour negli Stati Uniti, ma il gruppo è ancora sospeso nel territorio del Nord America. Il loro prossimo impegno programmato è un’apparizione in The Late Show con il presentatore Stephen Colbert. Non perdere tutti i dettagli nei paragrafi seguenti.

Commentatori del libro “Cos’è l’amore?” Continuano a diffondere il nome di TWICE in tutto il mondo, ONCE non potrebbe essere più felice in attesa della loro prossima esibizione. Attualmente, Young Artists è a New York.

guarda | Il figlio di Alfredo Benavides è diventato virale dopo aver alzato la bandiera peruviana a un concerto Twice

Due volte nell’ultimo spettacolo: quando e dove vedere lo spettacolo

L’account ufficiale di TWICE tramite JYP Entertainment ha fatto l’apparizione e la presenza della ragazza nel popolare show al pubblico, Stephen Colbert ha ritwittato il post originale con il seguente messaggio: “Così entusiasta di questo! Si esibiranno DUE VOLTE al The Late Show mercoledì sera.

Così, il talk show ha confermato la presentazione del gruppo di ragazze. Inoltre, secondo il tweet originale, l’episodio andrà in onda il 18 maggio.

Se vuoi seguire il programma in diretta, viene trasmesso su CBS. Inoltre, dovresti conoscere il sergente. Tabelle corrispondenti al tuo paese: