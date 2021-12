DukDuckGo configura un browser desktop molto sicuro

DuckDuckGo è famoso per il suo motore di ricerca, che è molto rispettoso della privacy degli utenti, ma ha anche un browser in una versione di app mobile (iOS e Android). Tuttavia, l’azienda si sta ora preparando a passare a laptop e desktop con un’applicazione desktop che, in linea con il suo ethos, promette di offrire una “robusta protezione della privacy”.

DuckDuckGo offre sia il proprio motore di ricerca che il browser in-app per iOS e Android

Questa protezione della privacy, un segno distintivo di DuckDuckGo, è evidente in aspetti come ricerche o e-mail, dove differisce dalle altre opzioni. Assicura che le ricerche e le richieste siano completamente anonime Nessun dato utente viene memorizzato. Alcune delle caratteristiche che hanno guadagnato il vantaggio dell’utente di Internet nella misura in cui sono diventate Il secondo motore di ricerca più utilizzato su Internet per le ricerche da dispositivi portatili.

Gabriel Weinberg, CEO di DuckDuckGo, ha dichiarato in una nota che la versione desktop del browser avrà le stesse funzionalità della versione app mobile, con particolare attenzione a fornire agli utenti una “ridefinizione delle aspettative riguardo alla privacy online” senza configurazioni complesse. ci sarà Un forte livello di protezione della privacy Con tutte le garanzie legate alla cronologia di tracciamento unificata di DuckDuckGo, che verrà attivata per impostazione predefinita.

In questo senso, il file Blocca potenziali tracker nascosti prima che vengano spediti, fondamentalmente diverso dal funzionamento di sistemi simili ad altri browser, che ne provoca il blocco quando sono già caricati nel sistema. Ciò è implementato da estensioni che identificano e bloccano questo contenuto, una funzionalità che DuckDuckGo porterà sui telefoni cellulari il prossimo anno.

Allo stesso modo, questo tipo di tracker della posta in arrivo verrà evitato anche nella versione mobile, sebbene non sia ancora noto se questa funzionalità si applicherà anche alla versione desktop del browser.

Lo sviluppo di questa versione desktop del browser include Ridisegna la sua interfaccia Per aggiornare la sua estetica presentando un aspetto più moderno e semplice, nonché migliorare i risultati delle ricerche locali, mappe e indicazioni stradali, filtrare le ricerche per intervalli di date o rispondere immediatamente alle traduzioni.