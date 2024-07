Dunas Capital segue una strategia conservativa: ridurre i rischi nel reddito fisso e variabile per preservare il proprio capitale

Il gestore di fondi spagnolo Dunas Capital ha presentato oggi, mercoledì, in un incontro con i media, il suo rapporto semestrale, nel quale ha presentato la sua visione dei mercati, le novità più importanti del gruppo e il posizionamento dei suoi fondi di investimento.

Per quanto riguarda la situazione attuale e futura del mercato, il team di gestione di Dunas Capital non è del tutto ottimista. Per ora, il manager Preferisce evitare il rischio per preservare il proprio capitaleSi tratta di una situazione simile a quanto osservato prima del Corona virus. In questo modo, la famiglia di fondi Dunas Valor ricerca la redditività senza competere con alcun indice specifico, sfruttando al contempo la crescita interna per ottimizzare i propri portafogli. Seguendo questa linea, “le scatole Dunas Valor si distinguono Bassa volatilità e profili di rischioha affermato Alfonso Benito, Amministratore Delegato e Chief Investment Officer.

Posizioni conservatrici e redditizie nel reddito fisso

Di fronte ad uno scenario in cui le aspettative di taglio dei tassi di interesse non sono state soddisfatte e la situazione geopolitica globale era incerta, Dunas Capital ha mantenuto posizioni prudenti nel reddito fisso. In questo contesto, evidenziano l’aumento delle loro posizioni in Obbligazioni di qualità da investimento E Obbligazioni fluttuanti a breve termine“Abbiamo trovato un’opzione di investimento interessante nelle obbligazioni fluttuanti a breve termine, soprattutto in tempi di incertezza”, ha spiegato José María Lecob, responsabile del reddito fisso della società. Inoltre, hanno aumentato la durata dei tassi di interesse, portandola ora a durate che vanno da 18 a 36 mesi per entrambe le tipologie di obbligazioni.

“in questo modo, Otteniamo rendimenti del 4 o 5%.L’esperto ha commentato, senza preoccupazioni, i buoni rendimenti ottenuti nel reddito fisso. Pertanto, la società ha raggiunto il suo obiettivo di preservare il capitale e ricerca alta qualità, elevata liquidità, redditività e bassa volatilità nei suoi portafogli di investimento. Inoltre, la società indica che lo scenario previsto per i prossimi sei mesi sarà simile a quello attuale, e quindi manterrà le proprie posizioni nel breve termine, senza perdere di vista i possibili movimenti del mercato dopo momenti importanti come l’imminente accordo statunitense elezioni presidenziali.

Portafoglio azionario concentrato e di alta qualità

D’altro canto, Carlos Gutierrez, responsabile del reddito variabile, ha sottolineato il graduale aumento dell’esposizione al reddito variabile, a partire dall’ottobre 2023, in particolare il maggior peso delle società che già aveva nel suo portafoglio di investimenti. “Preferiamo essere in grado di prevedere i nostri investimenti piuttosto che temere”, ha ammesso Gutierrez.

Attualmente hanno nel loro portafoglio Dieci aziende con buoni fondamentali rappresentano il 54,65% del totale. “Manteniamo un portafoglio focalizzato, ma senza un chiaro orientamento in nessun settore. La posizione che è cresciuta di più è quella tecnologica”. Lo spremiagrumiMa guadagniamo anche in altri settori come l’energia Rydiao logistica con Logista Holding“, ha dichiarato l’esperto.

“SAP offre crescita e qualità a un prezzo ragionevole. È passata dalla vendita delle licenze annuali alle grandi aziende alla vendita di abbonamenti mensili più semplici ed economici, come facevano prima Microsoft e Adobe”, ha spiegato Gutierrez. Nel caso di Rydia accade il contrario. Ha aggiunto: “Era un’azienda che non cresceva e non era deregolamentata. L’abbiamo inserita nel nostro portafoglio e l’abbiamo ritirata. Tuttavia, sebbene non sia economica, fornisce ancora una volta una redditività stimata dell’8-9%”.

La straordinaria crescita di Donnas Valor

Il team di professionisti di Dunas ha evidenziato i risultati raggiunti dall’azienda Raggiungere i 3.000 milioni di euro di asset in gestione E che con l’acquisizione di Gesnorte e l’inclusione del capitale di rischio, si prevede che salirà a 3,6 miliardi di euro alla fine dell’anno. Inoltre, sottolineano che il loro fondo Dunas Valor Prudente ha raggiunto valori positivi solo dall’ottobre 2022.Il cliente che entra, il cliente che guadagnaha affermato David Angulo, il fondatore dell’azienda. Ha inoltre osservato che durante la prima metà del 2024, i fondi del gruppo Dunas Valor hanno mostrato performance positive, in linea con gli obiettivi annuali della società.