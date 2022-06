Duraidah Tillet torna nel suo spazio nei giardini dell’UNEAC

Negli ultimi due anni, molte delle solite attività dei nostri artisti sono state paralizzate dalla pandemia. Ora stanno gradualmente reclamando il loro spazio. Una di queste è Doraida Tillet, per la gioia della folla di Cienfuegos, con la quale ho avuto modo di parlare e ho chiesto qualche parola per 5 settembre.

– (Dreida): “Da domenica 12 lo spazio, Tillet Plus, continua con i musicisti del progetto Okanta che mi accompagnano. Il prossimo 19 sarà il secondo spettacolo. Ho Rolly Martinez nella direzione artistica e animazione per Othmani Calzadella. Io invito tutti i miei follower che hanno tanto amore a divertirsi”.

-S: Come si sente Duraidah quando torna sui palcoscenici della sua città natale, Cienfuegos?

– D: “Sono molto felice di cantare a Cienfuegos dopo quasi due anni. Mi chiedono per strada quando inizierò e sono felice di annunciarlo ora.

– S: Quale nuovo programma musicale stai presentando in questa occasione per il tuo pubblico?

-D: “Faremo alcune canzoni dall’album che ho fatto, che è ancora in fase di mixaggio, ma inizierò a socializzare su quel repertorio sul palco.”

So che il pubblico accompagnerà il ritorno di Derrida ai teatri di Cienfuegos, bramando la sua buona musica e la sua voce. Attualmente, possiamo trovarli la seconda e la terza domenica di ogni mese presso i Giardini dell’UNEAC, alle 17:00.

Nelle parole del suo direttore artistico, Rolly Martinez: “Sarà uno spettacolo di varietà a cui parteciperà il pubblico. Lì potrai ballare, avrai letture di poesie e un altro cantante della comunità sarà invitato a ogni presentazione .” Il ritorno di Tillet Plus contribuisce ai bei momenti di intrattenimento per la gioia del pubblico meridionale che, dopo due anni, ricomincia a entrare a far parte della vita culturale della città.