Durante un viaggio in Italia interrogano un giudice cileno che ha sostenuto i processi e ha fallito

La corte d’appello aveva già respinto altre istanze per il telelavoro e la partecipazione ad udienze dall’estero.

IL Corte d’Appello di San Miguel Il Magistrato ha disposto l’apertura di un sommario GRACEIL MUNOZ TAPIAGiudice del XII Tribunale di Garanzia di Santiago.

Muñoz Tapia, figlia del ministro ed ex presidente della Corte Suprema Sergio Muñoz, ha approfittato del regime del telelavoro dall’inizio della pandemia di Covid-19, quasi tutti i lavoratori hanno potuto farlo. Secondo l’articolo 311 del Codice organico dei tribunali (COT) in Cile, “i giudici sono obbligati a continuare a risiedere nella città in cui il tribunale deve prestare i loro servizi”.

Sebbene l’intero scenario sia ammissibile perché si tratta di un’eccezione, il giudice Muñoz Tapia HDeve aver effettuato più di un viaggio in Europa tra il 2021 e il 2022Come pubblicato da Radio Biobio. In particolare l’Italia, il paese in cui ha lavorato, e dove ha assistito e risolto le richieste in videoconferenza. Tutto questo senza esaurire il tuo tempo di vacanza.

Graciel Muñoz Tapia, consultato qualche tempo fa sul quotidiano La Tercera, ha dichiarato: “Mi sono collegato tramite l’applicazione Zoom per svolgere indagini dal Cile e talvolta dall’estero. A questo proposito, fino ad oggi, non sono stato consultato dai miei superiori , regolamentazioni proibite o altrimenti fornite in merito al luogo in cui lavoro. .

Secondo Biobio, i collegamenti della videoconferenza del magistrato non contenevano alcun avviso che fosse fuori giurisdizione, figuriamoci fuori dal Paese. Si dice addirittura che uno dei viaggi del giudice sia durato più di sette mesi.

Gracial Muñoz Tapia è la figlia dell’ex presidente della Corte suprema e attuale ministro Sergio Muñoz.

Anche dall’Italia, il professor Roberto Campos Weiss, incarcerato per aver distrutto lo sfondamento della metropolitana di Santiago tra violente manifestazioni di esplosione sociale, avrà diretto un’inchiesta sulle misure cautelari per un caso minore in Cile.

Non è chiaro se il giudice Muñoz lo abbia fatto con autorizzazione, in quanto lo stesso codice organico del tribunale considera l’eccezione. Sede del Tribunale”.

Tuttavia, quello che è successo con Graciel Muñoz Tapia non è stato un caso isolato. Secondo la stessa stazione, nel febbraio di quest’anno, mentre era in ferie, il giudice Leonardo Valdiviso Lobos Mentre era in vacanza in Europa, ha chiesto l’autorizzazione a emettere una risoluzione dall’estero.

Un altro caso storico in Cile è il caso che richiede una risoluzione urgente Choquimic Si tratta di reati fiscali derivanti da fondi politici illeciti.

Tuttavia, Mario Rojas González, presidente della Corte d’Appello di Santiago, ha respinto la richiesta.sleale”. Il rigetto si basa, appunto, sul Codice organico dei tribunali, il quale prevede che il Tribunale debba sempre esistere.

