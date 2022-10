Duration of Pentiment, svelato il nuovo gioco di Obsidian

Anche se è uno strano gioco che ancora poche persone capiscono, potresti essere interessato a saperlo Conosciamo già la durata del PentimentoObsidian Entertainment, in esclusiva per Xbox. Questo bizzarro gioco richiederà più di 20 ore per essere completato. Lo ha confermato Josh Sawyer, Design Director di Studio Obsidian Entertainment e Direttore di Narrative Adventure.

Il game director Josh Sawyer ha rivelato la durata del Pentiment su Twitter. La stima per questo calcolo deriva dalla durata dell’intera partita Pentiment dello stesso Sawyer, che è stata di poco più di 21 ore. in secondo luogo, Il pentimento è già andato, rivela la sua performance.

Pentimento Durata Rivelata

Vale la pena notare che questa era la terza volta che Sawyer giocava e ha anche assistito allo svolgersi del gioco, conoscendo tutti i dettagli. E quindi, La durata di 21 ore di Pentimento dovrebbe essere presa come un’approssimazioneCi si aspetta che i giocatori trascorrano più tempo durante la loro prima partita. Pentiment è un videogioco di avventura in arrivo prodotto da Obsidian Entertainment e pubblicato da Xbox Game Studios.

Il rilascio è previsto per Windows, Xbox One e Xbox Series X | S nel novembre 2022. It Un videogioco di ruolo di avventura e narrativa ambientato nella Baviera del XVI secolo. Nel ruolo dell’artista Andreas Mahler, il giocatore indaga sul ruolo del suo presunto amico in un omicidio di alto profilo, il cui vero assassino non è stato legalmente rivelato durante i 25 anni di trama.