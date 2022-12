Dwayne Johnson ha confermato che Black Adam non farà parte dell’inizio del nuovo DC Universe

La gerarchia del potere nell’universo DC è cambiata ma non come previsto Dwayne “The Rock” Johnson. Dopo l’aggiornamento a Adamo nero Come il grande film che darà inizio a una nuova era negli adattamenti DC, l’attore stesso questa settimana ha confermato che il suo personaggio e il suo franchise non avrebbero fatto parte dell’inizio del nuovo DC Universe Che i capi dei DC Studios James Gunn e Peter Savaran stanno pianificando.

Attraverso un lungo messaggio postato sui social, La Roca ha indicato di aver parlato con Gunn ed è stato provato Black Adam non farà parte dell’inizio della nuova proposta di adattamenti DC Anche se, alla fine, il personaggio potrebbe essere incluso in altri progetti.

“Miei amici appassionati, volevo darvi l’aggiornamento atteso da tempo sul futuro del personaggio di Black Adam nel nuovo DC Universe”, Johnson ha sottolineato. “James Gunn e io ci siamo messi in contatto e Black Adam non sarà nel primo capitolo della sua narrazione. Tuttavia, DC e Seven Bucks Productions hanno concordato di continuare a esplorare i modi più preziosi per utilizzare Black Adam nei futuri capitoli di il Multiverso DC.”

“James e io ci conosciamo da anni e ci siamo sempre incoraggiati a vicenda per avere successo. Ora non è diverso e tiferò sempre DC (e Marvel) per vincere e vincere alla grande. Mi conosci e ho la pelle dura, puoi sempre contare su di me per essere sincero con la mia parola. Queste decisioni James Gunn e la leadership della DC gli hanno permesso di vedere la DC attraverso il suo obiettivo creativo “. aggiunto

Insomma, ora dimentichiamo Adamo nero 2 E non aspettarti di vedere presto Black Adam in altri progetti DC perché sebbene la versione del personaggio di Johnson possa eventualmente essere riportata per altre produzioni, non c’è ancora alcun impegno di scadenza in merito.

Johnson ha trascorso anni attaccato a Black Adam prima di rivelare finalmente il suo film come personaggio nell’ottobre 2022, quindi il precedente per l’attesa del futuro in sospeso di Black Adam non è eccezionale. In effetti, l’attore stesso ha affermato che ci sono voluti oltre un decennio per finire la sua apparizione come il classico nemico di Shazam.

“Dopo 15 anni di duro lavoro per realizzare finalmente un film su Black Adam, sono così orgoglioso del film che abbiamo portato ai fan di tutto il mondo. Ricorderò sempre i fan che hanno reagito a Black Adam con grande gratitudine, umiltà e amore. Noi ha fatto un ottimo lavoro.” Ha fatto riferimento all’ex lottatore.

Della dichiarazione di Johnson, Jan ha appena notato: “Adoro The Rock e sono sempre entusiasta di vedere cosa faranno lui e Seven Bucks. Non vedo l’ora di collaborare presto”..

Adamo nero È stato rilasciato nell’ottobre di quest’anno e non sarebbe stato il successo che la Warner Bros. sperava fosse possibile. Perdite in milioni così è Collezione Attualmente è di circa 391 milioni di dollari.

Durante la promozione del film, Johnson non solo ha esplorato il futuro di Black Adam nel cinema, ma anche la versione della Justice Society che ha visto nel film e Superman, che appare accanto a Henry Cavill in una scena successiva. . Tuttavia, alla fine tutto non funzionerebbe con questo aggiornamento sul futuro di Black Adam e chiudendo il palcoscenico di Cavill come Superman. Tutto mentre Johnson Si rifiuterebbe di partecipare Shazam! Ira degli dei Come il classico nemico degli umani più potenti del mondo.