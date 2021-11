In un epico video di collaborazione, Dwayne The Rock Johnson dice tutto Non ha perso tempo a giocare sulla sua Xbox. L’attore ed ex wrestler professionista è diventato noto come il protagonista di franchise d’azione di successo come Jumanji e Fast & Furious. The Rock ha collaborato frequentemente con Microsoft e l’amato attore sta lavorando per donare speciali console Xbox agli ospedali per bambini alla fine del 2020.

The Rock ha fornito 20 console Xbox Series X | S per gli ospedali pediatrici negli Stati Uniti. L’organizzazione benefica è arrivata poco prima del lancio ufficiale della console il 10 novembre 2020, quindi la collaborazione di Johnson ha contribuito a garantire che alcune console fossero lasciate ai bambini bisognosi.

Dwayne The Rock Johnson afferma di non aver mai perso una partita mentre giocava su Xbox

Nell’ultima collaborazione tra Xbox e la roccia, pubblicato su Twitter, l’ex WWE Champion commemora il 20° anniversario di Xbox. Nel breve video, Johnson spiega la sua lunga storia con Xbox. Stranamente, Johnson afferma anche di non aver mai perso un gioco a cui gioca sulla sua Xbox, dimostrando di padroneggiare il codice in tutte le attività possibili. Inoltre, il video chiede agli spettatori Sintonizzati il ​​15 novembre per un video speciale Anniversario.

Un divertente omaggio a The Rock è stato recentemente trovato all’interno di Halo Infinite, L’emblema del presidente è vestito come la roccia. Il divertente slogan parodia una vecchia foto di Dwayne the Rock Johnson in un divertente costume anni ’90 composto da un dolcevita e un fagotto di peluche.