Dybala e Paredes sono diventati campioni del mondo: hanno deriso un compagno della Roma e il video è diventato virale

Paulo Dybala e Leandro Paredes Condividono l'attrezzatura Romache si giocherà questo mercoledì Contro la Lazio Un incontro emozionante Quarti di finale di Coppa Italia. Nel preambolo a “Derby della Capitale”i calciatori si sono presi un momento di relax mentre si recavano all'allenamento e hanno dimostrato di essere gli attuali campioni del mondo.

L'account ufficiale del Club Rumeno sui social network tic toc Video condiviso tramite login Argentini da Hanno preso in giro il loro collega Gli hanno spiegato che doveva farlo Rispettare la gerarchia Come attuale Ultimo campione della Coppa del Mondo Qatar 2022. “Aspetta aspetta. “Primi campioni del mondo”, può essere ascoltato. “Adesso vai”, continuarono. La “vittima” nelle foto diventate virali era la sua compagna Sardar Azmounche ha dovuto aspettare gioiello E sta leggendo Per prima cosa entreranno nella porta che conduce alla formazione il lupo Guidato da José Mourinho. “Sono irrispettosi, hai visto?” L'iraniano ha scherzato ridendo prima di dirigersi finalmente verso l'allenamento.

Mercoledì allo Stadio Olimpico. A determinare il posto in semifinale sono Lazio e Roma, nel faccia a faccia nella Coppa Italia 2023-2024. La partita inizierà alle due del pomeriggio (ora argentina) ed è arbitrata dal direttore di gara Daniele Orsato. Intanto, nell'altra chiave e negli ottavi, si affronteranno Milan e Atalanta. L'ultimo confronto del “Derby della Capitale” in questa competizione risale alle semifinali dell'edizione 2016-2017, terminata con la vittoria per 3-2 della Roma, e per quanto riguarda il campionato italiano si sono disputate 19 date, il corso di La Lopa. Gli Aquilotti sono abbastanza simili e irregolari. La Roma occupa l'ottavo posto con 29 punti, davanti a lei con 30 punti la Lazio, che attualmente occupa l'ultimo posto che assegna la classifica alla Conference League.

La “vendetta” di Paulo Dybala nei confronti di un concorrente che ha tentato di contrastarlo

Bailou Dybala E' stato il protagonista dell'ultima partita Roma Come cittadino locale prima Atalanta di serie dall'Italia. Il 30enne attaccante ha segnato su calcio di rigore al 38' dell'inizio del primo tempo, dopo un tiro di sinistro, da calcio d'angolo, sul palo sinistro del portiere Kamisichi, che è andato oltre l'altro lato. L'attaccante dell'Instituto ha scelto di non esultare quasi nel momento in cui ha preso la palla ed è corso in mezzo al campo per non perdere tempo nella ripresa del gioco, lanciando anche la palla alle spalle dei giocatori della squadra. Sintonizzare Copminers.

L'olandese lo ha messo a disagio prima di effettuare il tiro dai 12 passi, sia in fase di presa palla, sia successivamente. E il gioiello non l'ha dimenticata. Ecco perché ha “reagito” con questo sciopero. Anche se potrebbero esserci più retroscena. I Copmeineers (entrati in partita) hanno giocato la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar, che si è conclusa con la vittoria dell'Argentina ai rigori. È stato infatti il ​​trequartista a realizzare uno dei tiri che hanno battuto Debo Martinez. Quella serie suscitò molte polemiche, a causa delle sue accuse di sarcasmo e di “giochi psicologici”. La partita si è conclusa con la canzone di Lionel Messi “andá pallá, bobo” di Wout Weghorst, come risultato naturale della frenesia. C'è forse un conto in scadenza dal 9 dicembre 2022?

*Incrocio teso tra Dybala e Koopminers

In questo momento Dybala ha giocato 83 minuti e si è ritirato tra gli applausi, anche se il suo contributo non è bastato alla Roma per ottenere la vittoria. Come detto, la squadra della capitale occupa l'ottavo posto con 29 punti, nella classifica del Calcio, a 19 dall'Inter, capolista della competizione. È lontano dalle posizioni di qualificazione alle competizioni europee della prossima stagione, nonostante resti la metà del torneo. Nel prossimo turno, domenica 14 gennaio, farà visita al Milan. Intanto, per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League, affronteranno il Feyenoord dal 15 al 22 febbraio.

Tutte sfide in cui il gioiello è vitale per la squadra di Jose Mourinho, che finché il mercato sarà aperto, subirà la possibilità di perdere l'asso. E il fatto è che dall'inizio del 2024, secondo il contratto, La sua clausola rescissoria è stata notevolmente ridotta a 13 milioni di euro.Questo è un numero che non rispecchia il suo valore calcistico. Bisogna chiarire che questo valore vale solo per le squadre internazionali che non appartengono al campionato italiano. Di conseguenza sono emerse voci di squadre fortemente interessate, come Manchester United e Atletico Madrid. Dybala resta comunque impegnato nel presente della Roma. E i suoi fan lo apprezzano.