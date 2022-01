Dying Light 2 può essere aggiornato gratuitamente alla nuova generazione su PS5 e Xbox Series X/S.

Poche settimane prima della premiere del film “Luce morente 2”e Techland È stato rivelato che coloro che acquistano versioni di PlayStation 4 il Xbox Uno Avrai diritto a un aggiornamento gratuito da PS5 S Xbox X/S Rispettivamente, nel caso in cui acquisiscano le piattaforme di nuova generazione di Sony S Microsoft.

Il contenuto sarà definito

Techland Deve ancora dettagliare quali miglioramenti saranno inclusi e quali per i loro proprietari PlayStation 5 S Xbox X/S A partire dal “Luce morente 2”Sarà disponibile nei negozi all’inizio del prossimo mese. Tuttavia, vale la pena notare che nel complesso sappiamo dal nuovo trailer che le versioni di nuova generazione offriranno tre diverse modalità visive.

video, uno per PlayStation 5 e uno per XboxXboxXognuno dei quali presenta diversi momenti del gioco, evidenziare a Modalità di qualitàche viene eseguito con ray tracing, a “decisione fissa”che promette di aumentare la risoluzione a 4K e “Modalità performante”, che fornisce una frequenza fotogrammi fino a 60 fotogrammi al secondo. Per ora, questa è l’unica cosa che sappiamo sui miglioramenti della nuova generazione e non sappiamo se il titolo alla fine includerà novità aggiuntive.

Oltre a tutto quanto sopra, Techland Ha anche parlato un po’ di cross-play. Purtroppo, sono stato informato che la modalità cooperativa di “Luce morente 2” Non supporterà il gioco multipiattaforma e multi-generazione su console “ora del rilascio”ma sarà disponibile per computere i giocatori Steam ed Epic Games Store Possono giocare insieme.

Techland Ha anche espresso il suo impegno a supportare il gioco con almeno cinque anni di contenuti scaricabili dopo il lancio, quindi puoi aspettarti che continui a ricevere importanti aggiornamenti nel corso degli anni, oltre a contenuti secondari ogni pochi mesi. Come ti conosciamo in questa notiziaIl titolo è stato ritardato Nintendo Swith indefinitamente. Il titolo è in fase di sviluppo su detta piattaforma in modo che possa essere eseguito tramite il cloud.

“Luce morente 2” Colpirai le piattaforme PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC Il 4 febbraio.