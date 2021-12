Dying Light 2 Stay Human mette in mostra il suo combattimento brutale e il parkour in questa nuova modalità di gioco

Il quinto episodio della serie Dying 2 Know si concentra su uno dei compiti e degli strumenti disponibili per superarlo.

Dying Light 2 Resta umano È uno dei soprannomi 2022e Il nuovo gioco di Techland dalla famosa serie di zombi, ha promesso di migliorare il formato videoludico delle acrobazie e dei combattimenti in prima persona. Il nuovo gioco si svolge in una missione situata nel primo terzo della storia, in cui Aiden, il protagonista, dovrà, Raccogliere informazioni su tua sorella scomparsa.

Una missione appare mentre Aiden raccoglie informazioni su sua sorella scomparsa.Lasceremo Old Villedor per entrare nel Central Loop, che è un posto completamente diverso, spiega il team di Dying Light 2 Stay Human, mentre Villedor ha una struttura edilizia più antica e tradizionale, il Central Loop è Un posto pieno di grattacieli, dove viene utilizzato il file . un aereo a vela.

Aiden naviga tra i grattacieli usando il suo alianteNel compito presentato nel video, ci viene mostrato Il corso delle relazioni in città e le dinamiche tra i personaggi. Inizieremo ad aver bisogno di aiuto Sconto, il personaggio interpretato dall’attrice Rosario Dawson, Quale Ci siamo già incontrati nei precedenti episodi di Dying 2 Know. La missione ci porterà ad interagire con tanti altri personaggi nella nostra incessante ricerca.

In questo nuovo gameplay, vediamo in modo più approfondito alcune delle dinamiche giocabili che ci aiuteranno in questo Muoviti attraverso scenari verticali Dal gioco di sopravvivenza degli zombi, anche se c’è anche un posto per le loro intense battaglie. Se vuoi saperne di più sul gioco, ricorda questo In 3DJuegos abbiamo già giocato e sei disponibile Le nostre impressioni sul parkour dopo la fine del mondo.

