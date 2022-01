luce della morte 2 Più vicino che mai. Ieri abbiamo dato il nostro primo sguardo alla versione Xbox One in movimento in un video pubblicato dallo sviluppatore Techland, e oggi diamo anche uno sguardo alla storia, ai personaggi e alla città in cui passeremo ore e ore a correre. E uccidere grazie a cosa Dying Light 2 viene mostrato in un nuovo fantastico trailer.

Il trailer in questione, chiamato “La Razón”, è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Giocare aE, in circa 3 minuti, Techland mostra così tanti aspetti di Dying Light 2 che vorremo godercelo noi stessi. Varie fazioni con interessi opposti, orde di zombi in giro per la città, compagni che ci aiutano nella nostra avventura, ottima navigazione, insieme a più di una grande sezione tecnologica, svela un mega titolo che promette di essere uguale o migliore del prequel del 2015.

Techland Mostra tutto ciò che può sul suo gioco prima che arrivi nei negozi in modo che gli utenti siano chiari su ciò che incontreranno nel mondo proposto da Dying Light 2 e, francamente, non potrebbe disegnare meglio. Il 4 febbraio sarà in vendita per Xbox One e Xbox Series X | S, PS4, PS5 e PC.