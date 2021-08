Dying Light Platinum Edition è disponibile su Nintendo Switch

Techland lo ha ufficialmente confermato luce morente Verrà rilasciato per Nintendo Switch come Platinum Edition, l’edizione ricca di contenuti e la versione definitiva del gioco.

Durante una puntata speciale di morte 2 so In preparazione per la gamescom 2021, il game designer, Tymon Smektaa, ha informato i fan di tutto il mondo che potranno giocare al miglior gioco di zombi open world su console mobili insieme ai loro amici. Anche se la data di uscita esatta non è stata ancora rivelata.

subito da Dying Light Platinum Edition Offrirà ai fan oltre 100 ore di gioco per giocatore singolo e innumerevoli avventure aggiuntive mentre giocano con gli amici ed esplorano il mondo in modalità cooperativa. L’attuale versione Platinum Edition su Nintendo Switch conterrà:

scheda di gioco con cui passare luce morente

Guida di sopravvivenza: contiene i suggerimenti e i trucchi più importanti su come sopravvivere nell’area riservata

mappa degli uomini

Adesivi unici

Unisciti agli altri sopravvissuti in discordiae Sito di social network Facebooke Twittere Instagram e Youtube. Se non vuoi perderti nessun dettaglio su videogiochi, tecnologia, anime e serie, resta sintonizzato sulla nostra sezione newsletter.