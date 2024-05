È andata in Italia con gli amici ed è stata arrestata dall’Interpol per un errore insolito

Perdere la carta d’identità o il passaporto Quando viaggiamo diventa un grosso problema restare. Per questo motivo molte persone scelgono Reclamare Non appena rilevano questo stato di furto.

Tuttavia, Non ritrovarlo dopo che è stato smarrito e denuncialo alla polizia Può anche causare alcuni malintesi. O anche un vero sogno.

Almeno questo è quello che è successo Laura, Una giovane donna spagnola è stata incoraggiata a riflettere video Da TikTok (@ifflara) Una situazione imbarazzante che ha vissuto una volta Viaggio in Italia con gli amici.

Quello che è successo? La ragazza era ricercata e detenuta dall’Interpol in tutta Europa.

Viaggia e sogna l’Italia con Interpol

Una giovane donna spagnola inizia un video su TikTok spiegando di aver viaggiato in Italia, trascorso due giorni a Napoli e poi preso un autobus per Roma.

Lì, appena sceso dall’autobus, si è trovato di fronte a un normale posto di blocco della polizia Ha chiesto a tutti i passeggeri la carta d’identità.

Con sorpresa di tutti, la sua carta d’identità Imposta tutti gli allarmi. Sembra che l’Interpol la stia cercando “Viaggiare attraverso l’Europa con un DNI rubato‘”.

Cercando di convincere gli agenti che la sua carta d’identità non era stata rubata alla stazione di polizia, alla fine si è ricordato di un’informazione importante.

Laura presenta una denuncia di furto e finisce per rintracciarlo Reclamo non annullato.

Ho perso quella carta d’identità nel 2019 e poi ho sporto denuncia come tutti, ma un buon samaritano ha trovato la mia carta d’identità per strada e me l’ha restituita”, ammette. READ Gli archeologi hanno scoperto i resti del più grande circo romano fuori dall'Italia, a nord di Siviglia

Tuttavia, la spiegazione non era sufficiente per gli agenti di polizia Doveva recarsi all’ambasciata spagnola a Roma Quindi firmerebbe un documento per tornare nel suo paese.

Video virale su TikTok

L’esperienza di Laura è diventata virale su TikTok e sta già guadagnando terreno Oltre 122.000 visualizzazioni E ogni tipo di idea.

Alcuni commenti servono da lezione per evidenziare ciò che la ragazza ha vissuto. “Dovreste tenere le luci accese e ritirare il reclamo”, ha avvertito un utente.

Un’altra persona ha osato fare un paragone: “Grazie ti hanno arrestato in Italia, immaginati in Cina, Russia o Corea del Nord… Non tornerai mai più in Spagna”.

“In Germania mi hanno fermato perché avevo denunciato la carta di identità, poi l’hanno rinnovata, e la polizia non ha cancellato la denuncia, mi hanno quasi portato via perché dicevano che non era il mio documento,” spiega uno di un caso simile.

Una giovane donna ha concluso con il seguente commento: “Questo è successo al mio DNI e l’ho scoperto quando sono andata a rinnovarlo. Ho superato l’esame, mi sono sposato, ho viaggiato e nessuno se ne è accorto. Neanche io”.