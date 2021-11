È arrivato INNferia Arizu, uno spazio di creatività per i residenti di Mendoza

Godoy Cruz lancia INNferia Arizu, Mercato Creativo; Una proposta che riunisce 30 progetti creativi, un forum e ambulatori gratuiti.

Sarà sabato 6 e domenica 7 novembre alle Spazio Arizu, dalle 18:00 a mezzanotte, con ingresso gratuito e a numero chiuso.

I partecipanti possono anche gustare opzioni gastronomiche con food truck e musica dal vivo.

Nell’ambito di questo evento, domenica 7 si terrà la cerimonia di chiusura di Innova Connection, la seconda parte del programma annuale del Godoy Cruz InnovaAttraverso il quale il Comune ha incoraggiato il lavoro dei giovani imprenditori della nostra provincia.

Il programma GC Innova 2021 è stato istituito all’inizio di quest’anno per stare al passo con il settore delle industrie creative locali, con un focus sul sottosettore del design.

Espositori Riconosciuti

In entrambe le giornate, questo incontro consentirà momenti di riflessione e conoscenza. con il Inforus, i partecipanti potranno partecipare e approfondire vari argomenti legati alla creatività.

A 18 anni succederà Unlimited Unlimited: Rapporti con la Filosofia, dettata dal professore di filosofia Agustin Hernandez. Registrazioni

Nel frattempo, è arrivato all’età di diciannove anni Cripto Cho? Quindi, criptoarte, con Marcelo Villette, artista visivo ed esperto di NFT. Registrazioni

D’altra parte be INNconexinProporre consulenti professionali gratuiti, per imprenditori creativi, con dinamiche di networking.

Questa consulenza sarà responsabile di Paola Burniego (Design); Vernica Giuliani (comunicazione integrale); Lilia Sance (Contenuto per il networking) e Jezabel Nuarte (Comunicazione visiva per il networking). Chi è interessato può far parte di clicca qui