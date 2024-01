È arrivato un nuovo modo per cercare utenti su Mac

Il corriere per eccellenza continua a lavorare per migliorare la tua esperienza

Le vacanze di Natale sono già finite in molti paesi e WhatsApp è già tornata in azione per continuare a lanciare nuove funzionalità che migliorano gradualmente l'esperienza del servizio. È un dettaglio, ma quando i conti si sommano lo realizzano WhatsApp oggi è molto diversa da quella di tre anni fa.

Le ultime novità arriveranno presto anche sulla versione Mac del servizio, che già recentemente ha beneficiato di un cambio di interfaccia. Questo aspetto cambierà ulteriormente e includerà nuovi elementi che prepareranno a loro volta le nuove funzionalità del servizio.

Nuova barra laterale con accesso a più sezioni WhatsApp

Come hanno potuto rilevare Su WABetaInfoMi sto preparando adesso Nuova barra laterale Che erediterà le nuove icone dell'interfaccia che WhatsApp ha ottenuto su iOS. È più ristretto di quello che abbiamo nella versione attuale e ha accesso a più sezioni: chat, stati, canali, comunità, chat archiviate e in primo piano.

Questa nuova barra multifunzione deve essere distribuita a tutte le istanze dell'applicazione, operazione che potrebbe richiedere settimane. Mi sono solo assicurato di avere la versione più recente dell'app e di utilizzare ancora la vecchia barra multifunzione. Verrà incoronato Nuova interfaccia oscura Che arriverà prima nella versione web (potete vederlo nello screenshot qui sopra) e che non dovrebbe tardare molto ad essere “ereditato” nella versione macOS.

Accedi a tutte le nuove sezioni, da ovunque

E se guardiamo le altre funzionalità scoperte da WABetaInfo, sembra che gli obiettivi 2024 per gli sviluppatori WhatsApp passino… “Pubblicare” tutte le nuove funzionalità del servizio su tutti i dispositivi. Al momento abbiamo ancora sezioni come Canali che non possono essere visualizzate dall'applicazione WhatsApp per Mac, almeno nei casi che non sono ancora stati aggiornati. Questa nuova barra dovrebbe risolverlo.

Altre funzioni già impostate sono Nuove scorciatoie da tastiera E forza Cerca le persone in base al loro nome utente, nome che presto potremo riservare (e questo dovrà essere fatto in fretta se vogliamo un nome specifico). Questo dovrebbe essere consentito, se vogliamo, a chiunque Puoi trovarci se conosci questo nome utente.

