È così bello il look finale di Arcane, la nuova serie animata di Netflix basata su League of Legends

Conto alla rovescia per la prima del film misterioso Su Netflix con l’uscita dell’ultimo trailer, e questo non potrebbe essere più promettente: l’adattamento animato di League of Legends Cerca di essere una legittima estensione del suo essere Con Jinx e Vi al centro della storia. Gli oggetti aggiunti e raccolti sono un suggerimento irresistibile per i fan del famoso gioco MOBA Giochi di rivolta.

Alla fine, il progetto È stato prodotto dallo stesso studio californiano Sviluppato da uno dei suoi partner abituali: Animation Studio Produzioni Fortici Si basa in Francia su molti dei migliori prodotti audiovisivi di LOL, tra cui Videoclip POP / STARS a partire dal k / sì, un gruppo K-Pop virtuale formato dagli eroi del videogioco stesso.

In termini di estetica della serie stessa, Arcane combina con successo animazioni digitali e finiture che evocano le illustrazioni di League of Legends e l’estetica dei giochi. Non negheremo che questo è il suono della jinx essere lo stesso gioco Sia in spagnolo che in inglese, la serie guadagna punti extra.

Ovviamente, dopo Jinx e Vi, vedremo gli eroi di Riot dal vivo, incluso lo sceriffo Beltover. Caitlin, Strumenti dell’araldo Vincitore Difensore di domani Jess; Chi dirà presente insieme ai nuovi personaggi creati per l’occasione, compreso un nuovo personaggio di nome Silko Non sembra che si tratti di qualcosa di buono.

Per quanto riguarda la trama della serie, Riot voleva che fosse In breve, nei dettagli Dare più peso al movimento e al carico visivo attraverso i vari sviluppi presentati. fatto, Il riassunto è volutamente vago, anche se – come il resto della produzione – cerca di catturare l’attenzione di giocatori e tifosi in particolare League of Legends E, nel processo, aumentando la sua già brutale diffusione.

Sullo sfondo delle città disparate di Beltover e Zone, due sorelle ai lati opposti di una guerra tra le tecnologie delle streghe e le credenze in competizione.

Con tutto, più l’ultimo trailer di argano, Riot Games ha offerto la nota degli sviluppatori in anteprima. Un’introduzione molto speciale all’universo League of Legends che puoi vedere qui sotto.

misterioso, il primo grande progetto di animazione di Riot Games, fissa tre date di uscita: Netflix distribuirà l’accesso alla propria serie di League of Legends Per tutto novembre, la premiere della prima stagione Il settimo (alle 03:00 del mattino) E l’uscita delle prossime due versioni il 13 e il 20 dello stesso mese. Poi? Considerato quanto Netflix ha scommesso sui videogiochi, non è irragionevole che nuove storie e incursioni in questo mondo prolifico stiano arrivando.