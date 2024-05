È così che Hermann Holst e Hideaki Nishino guideranno il futuro di Sony nei videogiochi

Una nuova era inizia su PlayStation questo giugno

14 maggio 2024, alle 03:43 Aggiornato il 14 maggio 2024 alle 04:01

Dividere e conquistare. Sony Interactive Entertainment (SIE) ha cambiato la sua strategia dopo l’era di Jim Ryan e punta a qualcosa di audace: Ristrutturazione PlayStation in due grandi gruppi. Uno è specificamente dedicato alla creazione di giochi ed esperienze di intrattenimento e l’altro si concentra su tecnologia e hardware come console e accessori. Logicamente, questa mossa prevede la nomina di due presidenti e i nomi sono già stati messi sul tavolo: Hermine Holst E Hideki Nishino.

durante Dichiarazione ufficialere Hiroki Totokiche ha preso il posto di Ryan nel marzo di quest’anno, ha annunciato sia i nuovi capi che la filosofia alla base della ristrutturazione di PlayStation, con Hulst e Nishino che hanno assunto i loro nuovi ruoli in SIE. Il prossimo 1 giugno. Cioè, circa entro due settimane dall’annuncio stesso. Due presidenti con le stesse condizioni e obiettivi? Sì ma no.

La strategia proposta da Hiroki Totoki, che lascerà la carica di amministratore delegato ad interim pur restando presidente di SIE, è quella di iniziare l’anno fiscale presentando un piano a medio termine la cui priorità è Si tratta di garantire una crescita sostenibile.





La decisione non è stata presa in fretta poiché, come ricorda lo stesso Hiroki Totoki, è alla guida di SIE dallo scorso ottobre e non ignorerà PlayStation. Inoltre, Totoki si aspetta che questo mese conosceremo più dettagli sul piano di ristrutturazione, il che significa che avremo piani molto migliori prima che le posizioni cambino.

Tuttavia, l’obiettivo di entrambi i gruppi e la distribuzione delle responsabilità sono già stati definiti:

Le future console e accessori PlayStation saranno nelle mani di Hideaki Nishino, che dal 1° giugno assumerà la piena responsabilità del gioco. Gruppo di esperienza sulla piattaforma. Ciò include tutto, dai prossimi modelli e recensioni di PS5, alla PS6 non così segreta su cui stanno già lavorando, periferiche, servizi, infrastrutture e tutto ciò che riguarda i rapporti commerciali, le vendite di hardware e il marketing.

Hermann Holst continuerà a dirigere i Sony Studios, ma da una posizione più elevata rispetto a prima. Sotto la loro responsabilità, tra l’altro, PlayStation Studios (Naughty Dog, Insomniac Games, Guerrilla Games, Santa Monica, ecc.) più Benjy Che opera in disparte, ma sotto l’egida di Hulst e della sua divisione serie e film Produzione PlayStation.

I due gruppi lavoreranno a stretto contatto sotto lo stesso ombrello. In generale, nel caso di Holst, ci sono delle sfumature fondamentali di cui tenere conto, perché oltre a dover tenere conto della creazione e pubblicazione di videogiochi e dei relativi processi aziendali (ha ereditato nuove responsabilità rispetto a quelle che già aveva) vanno valutate le opportunità di espansione della proprietà intellettuale di PlayStation. Quelli ereditati o quelli che possono aggiungersi sotto forma di nuove licenze o conseguimento di studi. Per non parlare di portare tutti quei giochi degni di nota oltre le console e il PC nei film o in TV.

Il fatto che questa divisione sia stata attuata in due grandi gruppi consente uno spazio di manovra molto maggiore, nonché una migliore gestione e controllo dei budget. Tuttavia, come sottolinea lo stesso Hiroki Totoki, non lavoreranno in modo scoordinato poiché entrambi dovranno riferirgli le loro strategie in qualità di capo della SIE e il loro lavoro in SGC. Ciò non impedisce l’apertura di altre porte interessanti, come nuove strategie per portare i propri giochi, hardware e altre esperienze oltre le console PlayStation. Movimenti che, tra l’altro, vanno avanti da anni.

Con il piano in atto e implementato, Hiroki Totoki prevede un futuro incredibilmente luminoso per SIE e i nuovi capi di PlayStation che, va detto, sono più che abituati alle loro posizioni date le loro precedenti carriere e ora avranno più potere decisionale e la capacità di prendere iniziative.

L’inizio di una nuova era per PlayStation? Per quanto riguarda l’hardware, sappiamo che Sony ha diversi piani da rivelare, inclusa una PS5 Pro non annunciata su cui circolano già voci molto specifiche. Per quanto riguarda i grandi giochi dei nostri studi, non abbiamo dimenticato Marvel’s Wolverine, Death Stranding 2: On the Beach o la nuova versione di Marvel’s Wolverine. Fino all’albaInoltre la nuova Bungie Marathon. Sarà interessante vedere come ciascuno di questi giochi tirerà fuori il meglio dell’hardware PlayStation in futuro.

