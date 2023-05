È così che la tua percezione della forza di volontà influisce su ogni aspetto della tua vita

La forza di volontà è generalmente riconosciuta come una qualità positiva, che consente a una persona di perseguire un fine che gli è stato costantemente suggerito, privandosi di tutto ciò che può essere dannoso. Le persone che hanno un maggiore sviluppo di questa capacità avranno anche meno difficoltà ad affrontare le sfide o le sfide.

Tuttavia, la forza di volontà, afferma Veronica Job, docente di psicologia motivazionale all’Università di Vienna, influisce non solo sulla capacità di astenersi da un’attività, ma anche Quanta energia dovrebbe essere data a determinate azioni.

Parlando ora di un rapporto tra coniugi, precisa che questo è molto comune: se uno dei coniugi ha avuto una dura giornata di lavoro e si è dimenticato di lavare i piatti, la risposta dell’altro membro mostrerà la sua forza di volontà. Pertanto, nelle relazioni romantiche si riferisce a entrambi La capacità di capire la colpa dell’altro in modo da poterlo aiutare. È una qualità associata all’empatia.

Due tipi di persone

L’esperto spiega che c’è Due classi di individui secondo la sua percezione Di forza di volontà:

–Tipo limitatoCredi che le situazioni complesse esauriscano il tuo autocontrollo.

–Tipo illimitatoUna persona per la quale una sfida è qualcosa che rafforza la sua capacità di resistere alle tentazioni.

Inoltre, Veronica Job l’ha trovato nella sua ricerca L’auto-percezione è ciò che influenza il tipo di potere della volontà che possiede. Se un individuo ha una visione limitata della propria capacità di autocontrollo, le sue azioni rifletteranno tale visione. E viceversa se pensa nell’altro modo menzionato.

differenze tra i due

Chiama il massimo esperto di psicologia “teorici limitanti” e lo aggiunge Tendono a mostrare più empatia per gli errori del partnerSebbene non siano in grado di fornire supporto quando necessario. “Sono più comprensivi, ma ciò è compensato dal fatto che il loro stress rende più difficile per loro essere attivamente positivi nelle relazioni”, afferma.

D’altra parte, i “teorici dell’infinito” sono meno comprensivi, Ma di solito non si sentono sopraffatti dalla marcia del giornoPertanto, possono fornire maggiore assistenza ai loro partner. E aggiunge: “In tutti gli studi sulle relazioni, è quest’ultima che alla fine mostra i migliori risultati. La loro energia compensa l’incomprensione dei coniugi”.

In definitiva, Giobbe afferma che non esiste una “cura magica” affinché i “teorici limitati” diventino “liberi”. Sapere questo è accurato quanto capire la tua forza di volontà. Aiuta a gestire correttamente le aspettativee nel caso del rapporto anche i rapporti dei coniugi.