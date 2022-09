È davvero un successo

Threema, nonostante costi quasi 5 euro, è una delle app più scaricate sugli app store. È disponibile per entrambi iOS Per Android. In questo articolo hai le chiavi per sapere tremaE il Applicazione Che è diventato di moda e ha la sicurezza come risorsa principale.

Esatto Threema

Questa applicazione viene mescolata tra i file Il WhatsAppE il cavo e Segnale. Poiché la sicurezza è il segno principale, ha un punto a suo favore, che è quello Non archiviare nessuno dei tuoi dati personali sui loro server. È chiaro che tutte le informazioni inviate tramite l’app sono crittografate end-to-end e i server si autogestiscono, ovvero non ci sono grandi aziende dietro come obiettivo con WhatsApp.

oltretutto Display di estrema sicurezzaNon fa nulla di diverso da quello che fanno gli altri, puoi inviare messaggi di testo ed effettuare chiamate vocali o videochiamate.

Interessante anche il fatto che Non è necessario registrare un numero di telefonoL’app ti assegna automaticamente un alias. Per impostazione predefinita, applica anche un blocco agli screenshot e fornisce una tastiera in incognito che impedisce il tracciamento. Un’offerta completamente di sicurezza per chi vuole proteggere tutte le proprie comunicazioni. Inoltre, è disponibile anche per computer e dispone di una sezione dedicata al mondo degli affari.

Forse il problema è sempre lo stesso, WhatsApp ha un altissimo grado di implementazione nel nostro paese, Ha migliorato le sue opzioni di sicurezza e nessuno sembra disposto a pagare € 5 per qualcosa che un’altra app gli offre effettivamente. Sono necessarie molte applicazioni per dire qualcosa?

È chiaro , Forse Threema è ad un livello più alto, Diciamo la stessa cosa che offre l’app Segnale, e quest’ultimo non ha terminato la penetrazione tra gli utenti. In generale, si tende ad essere abbastanza fedeli a ciò che funziona.

Infatti, WhatsApp è migliorata molto Negli ultimi due anni e ora è un’app completamente affidabile, abbastanza lontana da quella che è stata in un po’ di tempo. WhatsApp, lanciato nel 2009, ha già un ruolo dominante nelle comunicazioni e nessun utente sembra disposto a fare il salto in questo modo.

Ad ogni modo, non si sa mai quale potrebbe essere la tendenza, Curiosity è un’app molto buona, Forse per avere delle conversazioni molto specifiche con certe personeTuttavia, il suo costo è una barriera significativa che non tutti vogliono superare.