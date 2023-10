È decollato un secondo volo da Israele all’Italia per rimpatriare l’Argentina

Dopo che Hamas ha attaccato Israele, il conflitto nella regione si è intensificato. Il governo nazionale ha adottato misure per proteggere le persone colpite sul posto. Lo ha confermato venerdì il ministro degli Esteri Santiago Cafiro Un secondo volo dell’Aeronautica Militare è decollato da Tel Aviv a Roma Nell’ambito della mossa per cacciare l’Argentina dal paese in guerra.

“Hercules lasciò nuovamente Tel Aviv per Roma. Il nostro La priorità di oggi è far uscire da Israele i minori argentini che erano in scambio educativo.Kafiro ha spiegato tramite il suo account X ufficiale.

Notò che il Boeing 737 stava viaggiando insieme ad altri 112 studentiESÌ. “Entrambi i voli dovrebbero atterrare a Roma contemporaneamente e poi proseguire tra le due città”, ha osservato.

Velivolo Hercules C130 Ieri siamo riusciti a trasferire una cinquantina di argentini da Tel Aviv a Roma. Sali a bordo di un volo commerciale Aerolineas Argentinas per Buenos Aires.

Il governo ha inviato in Israele un secondo aereo militare, un Boeing 737 dell’aeronautica militare. Partecipa al processo di “Ritorno Sicuro”.È sotto la responsabilità del Comando Operativo delle Forze Armate.

Fino alle 20 di ieri sera, la Casa del Presidente era lì Hanno ricevuto 1.490 richieste di deportazione da cittadini argentini in Israele Nel registro aperto giorni fa.

Rimpatrio di cittadini argentini in Israele sorpresi dagli attacchi dell’organizzazione terroristica Hamas Coinvolge una delicata logistica diplomatico-militare I civili che rivendicano la zona di guerra possono essere rimossi.

Fonte: Notizie dall’Argentina